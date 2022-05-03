Военные аналитики: войска РФ обстреливают позиции ВСУ на Донбассе и готовят наступление на юге

В ночь со 2 на вторник, 3 мая, американский Институт изучения войны опубликовал что российские силы не проводили подтвержденных наземных атак ни на одном из направлений наступления, а вместо этого обстреливали украинские позиции на передовой.

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По информации Института, российские силы нанесли морские артиллерийские и воздушные удары по Мариуполю, а 1 и 2 мая продолжалась эвакуация гражданского населения с металлургического комбината "Азовсталь".

Кроме того, сообщается, что 2 мая российские войска вели обстрел вдоль линии фронта на Донбассе и не наносили никаких подтвержденных наземных ударов.

Также российские силы продолжали перегруппировку и вели неуточненные наступательные действия в районе Изюма, но подтвержденных продвижений 2 мая не предпринимали. Удар украинской реактивной артиллерии по командному пункту в районе Изюма может привести к продолжению срыва операций России на Изюмском направлении, считают эксперты.

На юге Украины российские силы продолжали перегруппировку, разведку и сосредоточение тылового обеспечения, вероятно, в рамках подготовки к наземным ударам по украинским позициям в направлениях Николаева, Кривого Рога и Запорожья.

