Военные блокировали резиденцию президента Нигера

Группа военных из числа охраны президента Нигера Мохамеда Базума заблокировала его резиденцию в столице страны Ниамее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности африканского государства. Это подтверждает и AFP со ссылкой на собеседника в окружении президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщается, что военные заблокировали подъезды к дворцу и расположенным рядом министерствам, а также взяли под контроль дороги, ведущие к зданию национального телеканала. В остальных районах Ниамеи все спокойно, отмечает корреспондент Reuters.

Офис Базума заявил, что вооруженные силы Нигера не поддерживают солдат президентской гвардии, блокировавших резиденцию, и готовы атаковать их, если они не отпустят главу государства. Власти также отметили, что сам Базум и члены его семьи не пострадали от действий мятежников.

Мохамед Базум стал президентом Нигера весной 2021 года. За несколько дней до его инаугурации в стране сорвали попытку государственного переворота. Всего за историю Нигера, получившего независимость от Франции в 1960 году, в стране произошло четыре военных переворота.

Нигер — один из ключевых партнеров Евросоюза и США в Западной Африке.