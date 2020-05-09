Военные Эфиопии сбили самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом, приняв его за угрозу

Эфиопские военные признали, что по ошибке сбили над Сомали гражданский самолет, перевозивший гуманитарную помощь для больных коронавирусом, заподозрив, что он пытается атаковать военную базу. Об этом пишет кенийская газета The Standard со ссылкой на письмо, направленное эфиопской стороной в Африканский союз.

Крушение произошло 4 мая на юге Сомали в районе, который находится в зоне ответственности Эфиопии. Погибли, по разным данным, от пяти до семи человек. В письме командующего сектором III миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (Amisom) говорится, что самолет приближался к расположению эфиопских войск и не следовал установленному протоколу полета, связи с ним не было.

Согласно заявлению, самолет "демонстрировал подозрительное поведение", пролетая над военной базой, поэтому по нему выпустили управляемую ракету. Эфиопское командование подчеркнуло, что имевшие отношение к инциденту войска не входят в состав Amisom.

Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются группы из Эфиопии, Кении и Сомали. Сбитый самолет принадлежал авиакомпании African Airways и был зарегистрирован в Кении. Он перевозил гуманитарную помощь для жителей западных районов Сомали из столицы страны Могадишо в город Берделе.