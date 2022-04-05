Военные преступления и убийства мирных жителей. Хроника зверств в Буче из домового чата

Домовые чаты давно стали источником для забавных мемов о соседских "бытовых войнах" и бесконечных ярких стикеров. Все изменилось 24 февраля 2022 г., когда на территорию Украины вторглись российские войска. Армия противника принесла в домовые чаты украинских городов такие подробности боевых действий и поведения военных, каких не увидишь ни в одном фильме.

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Именно в таких соседских переписках мирных жителей, живущих в занятой российскими войсками Буче под Киевом, я на протяжении месяца читал подробности происходящего в этом маленьком городке — и не верил своим глазам: бучанцы прямым текстом описывали военные преступления российских военных.

Не могу с уверенностью посчитать, "свидетелем" скольких смертей я стал на страницах этого чата за последние несколько недель: сообщения о гибели то одного человека, то другого, то третьего там, появлялись регулярно.

Представленная ниже хронология событий собрана из двух домовых чатов Бучи, где в условиях оккупации российских войск люди продолжали переписываться с соседями и созваниваться с родственниками.

Первую попытку прорыва из-под аэродрома Гостомель с целью захвата города сделали в конце февраля российские десантники. Однако успехом она не увенчалась, и 3 марта над Бучей был вновь поднят украинский флаг.

По всей видимости, этот жест должен был символизировать устойчивость в Буче украинской власти — но на деле вышло не совсем так. В тот же день в город уже с другой стороны начали заходить российские бронетранспортеры, боевые машины десанта и другая тяжелая техника. Двигалась колонна ровно через тот район, домовые чаты которого я читал. Через несколько часов эту часть Бучи фактически отрезали от остального города — она стала плацдармом для окружения Киева.

Разместились российские войска на местной базе комплектации и в здании бывшего завода. Там были оборудованы позиции, из-за чего в этот район не пропускали автобусы для проведения эвакуации и доставки гуманитарной помощи — чтоб не "светить" лишний раз расположение.

В первый день оккупации, 3 марта, во дворе одного из местных домов был застрелен мужчина. Его тело пролежало в дверях всю ночь и утро следующего дня, поскольку соседи боялись выйти из дома, чтобы унести погибшего.

Сообщения хронологии ниже начинаются со следующей ночи.

(Язык и орфография авторов при переводе по возможности сохранены, имена и точные адреса вымараны)

4 марта, ночь

- Кто слышал, где кричала женщина? Откуда? Писала женщина из этого подъезда. Говорит, что было очень слышно, как она кричит.

- Еще днем подстрелили ее мужа. Он перебегал во время военных действий из другого подъезда. Мы из этого дома. Она только сейчас увидела.

4 марта, день



- Нужна срочная помощь! Мои папа и мама попали под обстрел, в районе на ул [ … ] Были в машине, мама без сознания, может мертвая, папа ранен в каком-то сарае… Кто может помочь???

- Только что родители звонили, вышли из гаража, нет никого, труп возле [ … ] дома в гараже.

- Пробили водонапорную башню.

После того, как 4 марта была расстреляна водонапорная вышка, район остался без воды. Со временем исчез и свет. Район остался отрезанным от всего

- Попали в крышу дома случайно. Хотели сначала в водонапорную.

- Воды сейчас не будет. Набирайте, кто не успел. Инфа точная, башни нет.

- Ребята, нет света уже.

(Снабжение района водой, электричеством, газом и теплом прекратилось 4 марта и по состоянию на начало апреля по-прежнему не восстановлено)

- Помогите, лезут в дом. С нами ребенок. Мы в погребе дома.

5 марта

- 2 БТР стоят возле старого медпункта, сколько людей — не знают, сломали ворота на завод.

- Что в [ … ] подъезде? Что-то слышно? Не отвечают телефоны, так уже и не звоню.

- Я звонила по телефону, бьют со всех сторон, так 30 минут назад было.

- Сейчас есть одна БМП и направлена в сторону [ … ] пушка, а другой в воротах и направлена в сторону Ирпеня, как на завод.

- Срочно. От окон отойти.

- Поступила информация, что горит дом, точно разглядеть не могут, со стороны завода, примерно [ … ] этаж.

- Отец говорил, что попали нам в квартиру.

- …написал, что наш дом горит, [ … ]этажи.

- На фейсбуке пишут, что горит девятиэтажка возле завода. Это правда?

- Горит. Уже четверть дома.

6 марта





Сообщение о том, что горит дом, но выйти рискованно, потому что идет стрельба. В итоге выгорело несколько квартир в двух подъездах. Люди, которые там оставались, вынуждены были переехать к соседям

- Горели [ … ] этажи. Пробовали тушить, но зря, сейчас все само потухло.

- Сказали, что ходили мужчины, будто все погасили. Очень хочу верить, чтобы не тлело, главное.

- Сегодня с 9-00 до вечера варили на кострах горячие блюда и чай, присоединяйтесь, нужны продукты, завтра мы всех ждем.

- Умер [ … ] и с [ … ] этажа мужчина, не знаю фамилию, то его и застрелили. Он перебегал.

- Похоронить людей не дают, уже трое и все в бусике, развернули и не пропустили к кладбищу.

(Тела трех погибших соседей россияне не пропускали к расположенному поблизости кладбищу на протяжении нескольких дней, поэтому они просто лежали в микроавтобусе. Удалось ли их опознать и похоронить — или хотя бы просто похоронить, без опознания — неизвестно. Тела других погибших позже начали хоронитьсоседней в лесополосе, дождавшись прекращения обстрелов)

- Пишут, что в [ … ] доме сегодня разгромило квартиру, кто что знает, напишите пожалуйста в лс.

- Мой дедушка остался один. Вот в [ … ] доме. Ему выбило окно. Спать и так холодно, но теперь это невыносимо… Скажите пожалуйста, как и чем можете помочь?! В лс, прошу.

- Кто может пройти на [ … ] проверить, просто ли живы там?

- Исчез Юра [ … ], может кто-то знает/видел. Дверь в квартиру выбита.

(Родственники искали Юру на протяжении еще нескольких дней, в одной из групп на фейсбуке один из пользователей сообщил, что того убили. Родные Юры незнакомцу не поверили. Удалось ли родственникам найти Юру, неизвестно)

10 марта

- Добрый день! Если будет информация по местонахождению [ … ] очень прошу сообщить мне в приватные или по телефону.

(О людях, чьи имена вымараны выше, позже писали в других группах: они погибли при попытке эвакуироваться — якобы их расстреляли прямо в машине, но точной информации по этому поводу Би-би-си не располагает)

19 марта







- Звонила мать, рассказала, что сегодня во двор заехало 2 танка орков и расстреливали дом из пулеметов, возник пожар на [ … ] этаже, местными усилиями жильцов смогли погасить. Такие дела.



24 марта



- Вчера мне говорили, что были сильные обстрелы нашего микрорайона.

- Брат звонил, лупят сильно по Ирпеню, залетает на завод и по [ … ] гатят.



25 марта





Первые сообщения об убитых часто появлялись как раз в чатах. Позже родные писали о смерти своих близких в соцсетях

- Добрый день. Возможно, кто знает, поступила информация, что сегодня расстреляли [ … ]. Кто владеет достоверной инфо?!?

- Сегодня был застрелен, только кто именно, я узнаю, потому что есть свидетели, когда инфа будет 100%, я продублирую вам.

- Информация уже достоверна. Да, [ … ] больше нет

- Ужас… Отец в Буче, говорил, что у них ротация была, и туда приехали эти люди, выглядят как полицейские, со слов отца.

- Сегодня была связь с родным. Живут у завода. Прямо через забор русня прыгнула к ним на территорию. Сказали, что они засели на заводе, что трогать не будут дедушку, спрашивали, есть ли горючее, осмотрели машины, или там не было. Сказали, что может пострадать вся улица из-за боев. "Это война, дед".

- Новости такие: заходили к нам во двор, сливали из машин горючее в канистру и взламывали квартиры в [ … ] подъезде, там остались только 2 семьи. Ищут продукты. Какие квартиры взломали, не знаю. Но ориентировочно с первых этажей начали.

- Народ, моего брата кто-то видел?? Не вышел на связь. Пожалуйста, отпишитесь, чтобы был жив. Он у меня один остался, ни мамы, ни папы.

26 марта



- Вчера двоих у нас застрелили. Женщина и парень. [ … ] сваха.



- Известно, кого именно?

- И кого-то с [ … ], не скажу фамилию точно. Она есть готовила, те заехали, а она давай бежать в подъезд и расстреляли.

27 марта



- Мой брат не выходит на связь с четверга.



- Звоните всем родным!!! Сейчас. Орки стреляют людей. Не выходить и не открывать дверь!!

- Еще двоих наших нет, друзья… Пока устанавливается кого.





- [ … ] Сергей, кто знает?



- Местный.

- Информация подтверждена — его больше нет…

- Друзья, по двум мужчинам, погибшим сегодня возле [ … ]/ Информация может быть только завтра. Уже все прячутся.

- Дорогие друзья, кто слышал что-то про [ … ] Сергея?

- Он погиб.

- Боже, ужас, что же дальше будет. Дорогие бучанцы и весь украинский народ, как мы дальше будем.

(Сергей — тот самый брат, которого искала женщина в постах выше. Через два дня после его смерти она напишет в чат: "Спасибо за то, что не бросали в беде моего брата. Спасибо, что вы у меня есть, мой ДОМ")

28 марта



- Кто есть на [ … ]? Теперь? Нужно помочь потушить огонь… Горит первый этаж.

- Спасибо всем, кто смог потушить пожар — вы герои!

- Может кто знает Олега [ … ], [ … ] мужа. Сегодня эти животные безголовые расстреляли его.

- Расстреляли Олега [ … ] — просто пошел за водой.

- Забытый Богом край…





- Туда зашли новые, очень стреляют. Пока информация не утешительная…

- Сегодня застрелили еще человека, Вася, людям воду возил, как фамилия — не знаю.

- Добрый день. Возможно, у вас есть какая-нибудь информация по поводу Василия. Может быть, знаете место, где находится тело.

- Это Василий [ … ] из [ … ] дома.

29 марта



- [ … ] Анатолий — расстрелян утром у подъезда.



- Сегодня была очень тяжелая ночь, мама говорит, едва пережили… Снаряды летали очень низко, ситуацию целиком на улице не знаю, родители не выходили, очень опасно.

- Скажите пожалуйста, я внук [ … ] Анатолия, дайте любую информацию, что случилось и в каком состоянии бабушка.

- Анатолий — убит. Его жена в порядке. Это произошло сегодня утром.

- Вместе с Анатолием был мой отчим, его ранили в ногу((( Большая просьба, если есть у кого-то возможность в медицинской помощи и обезболивающих лекарствах!?).

Так прошел месяц в домовых чатах одного небольшого и некогда тихого района в пригороде Киева.

1 апреля российская армия ушла из Бучи: в Москве это объяснили "сокращением военной активности на киевском направлении" в связи с украинско-российскими переговорами в Стамбуле — "для повышения взаимного доверия".

После ухода россиян следы совершенных ими в городе преступлений получили огласку и шокировали мировую общественность. В ответ на это Кремль заявил, что в сообщениях о массовых расстрелах мирных жителей Бучи "выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков".

И хотя российские войска ушли из Бучи, судя по сообщениям соседских чатов, о неделях, проведенных в оккупации, напоминают несколько весьма материальных улик: "Возле [ … ] подъезда со стороны двора лежит большой снаряд, и из квартиры [ … ] тоже. Влетел, и застрял в стене. Они не сдетонировали".