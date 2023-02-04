Военные США сбили китайский воздушный "шар-шпион" над Атлантическим океаном

Американские военные в субботу, 3 февраля, сбили китайский воздушный "шар-шпион" над Атлантическим океаном у восточного побережья страны, сообщают американские СМИ. Ранее Китай призвал США сохранять спокойствие и "холодную голову" в расследовании инцидента.

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Американцы сбили китайский "шар-шпион" через несколько часов после того, как президент США Джо Байден пообещал, что "позаботится" об этом подозрительном летающем объекте, сообщает AFP.

В США вместе с воздушным пространством над побережьем Южной Каролины Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло три аэропорта, поскольку военные самолеты США нанесли удар по объекту над Атлантическим океаном. Как сообщает информационное агентство AP, на записи видно, как воздушный шар падает в океан после небольшого взрыва.

На прошлой неделе воздушный шар пролетел над территорией США.

Байден отдал приказ сбить воздушный шар над Атлантическим океаном, где можно будет найти обломки самолета, сообщает AP со ссылкой на анонимных официальных лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный на эти выходные визит в Китай после того, как в воздушном пространстве США появился китайский воздушный шар. Как сказал Блинкен, наличие этого "наблюдательного" аэростата в воздушном пространстве США "безответственно".

По данным американской стороны, замеченный первым китайский летательный аппарат прошел на большой высоте над территорией Аляски и Канады, после чего оказался над Монтаной, где находятся пусковые шахты американских баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, сообщает Русская служба Би-би-си.

Американцы решили не сбивать шар над своей территорией, поскольку он находился выше воздушных коридоров, которые использует гражданская авиация, и в воздухе опасности не представлял, а вот в случае падения его обломков на землю кто-нибудь мог пострадать.

Китай оправдывается тем, что аэростат — это метеорологический самолет, который снесло ветром с запланированного курса. Пекин также призывает относиться к разногласиям с хладнокровием. В официальном заявлении МИД Китая отмечается, что Китай "никогда не вторгался на территории или в воздушное пространство суверенных стран".

Тем временем Пентагон обнаружил второй китайский "шар-разведчик" - теперь уже над Латинской Америкой. Шар видели над Коста-Рикой и Венесуэлой.