Военные убили более 30 мирных жителей в Мьянме

Солдаты убили и сожгли более 30 жителей в мьянмском штате Кая, в числе погибших - женщины, дети и пожилые люди. Военные использовали мирных жителей, которые пытались покинуть зону конфликта, в качестве мишеней, заявил в интервью DW в воскресенье, 26 декабря, представитель правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон. По его словам, это еще один пример преступления против человечности, которое совершили военные в Мьянме.

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Обгоревшие тела и несколько сожженных машин найдены у деревни Мо Со. Военная хунта Мьянмы докладывает о расстреле группы "вооруженных террористов" в этой деревне. По ее данным, люди передвигались на семи автомобилях и не останавливались по приказу силовиков.

Военный переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года. Действующее правительство было разогнано, президент страны Вин Мнин - арестован. Противники хунты ушли в подполье и начали борьбу с антидемократическим режимом.По данным правозащитников, с момента переворота в стране силовики убили более тысячи человек, еще несколько тысяч находятся в тюрьмах. Робертсон призывает международное сообщество принять меры, чтобы сдержать эскалацию насилия в Мьянме. Он предлагает, например, запретить поставки оружия для мьянмских военных и ввести санкции против местного бизнеса.