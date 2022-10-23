Военный самолет Су-30 упал на дом в Иркутске: летчики погибли

По данным главного управления МЧС России по Иркутской области в воскресенье, 23 октября, во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Он упал в городской черте, в секторе частной застройки, в микрорайоне Ново-Ленино.

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Загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. Пожар распространился на площадь в 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее об этой авиакатастрофе сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На поступающих с места событий кадрах видны зарево пожара и столб дыма.

Оба летчика упавшего Су-30 погибли, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.

Из местных жителей никто не пострадал, заявил губернатор. Частный дом в 100 квадратных метров был рассчитан на проживание двух семей.

Выехавший на место происшествия корреспондент издания "Фонтанка" передает, что в Ново-Ленино образовались большие пробки.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после падения самолета Су-30. Глава СК Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 в Иркутске следователей-криминалистов центрального аппарата. Прокуратура начала проверку.

Несколько дней назад похожая авиакатастрофа произошла в Ейске - там военный самолет упал на жилую многоэтажку. В результате, по официальным данным, погибли 15 человек.