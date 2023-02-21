путин
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин в течение почти двух часов зачитывал свое послание Федеральному Собранию РФ. Начав с уже традиционных обвинений в адрес Украины и стран Запада, а также утверждений о том, что вторжение в соседнюю страну — это способ "защититься", Путин долго говорил об изменениях в российской внутренней политике, а завершил речь заявлением о приостановке действия Договора о сокращении наступательных вооружений. Delfi собрал реакции политологов и политических обозревателей независимых СМИ на сегодняшнее выступление президента РФ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Максим Трудолюбов, редактор раздела "Идеи" издания "Медуза"

Екатерина Шульман, политолог


Илья Барабанов, специальный корреспондент "Русской службы BBC"

Фарида Рустамова, создательница рассылок Faridaily и "Пояснительная записка"

Аббас Галлямов, политолог

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (9) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Как найти здоровый баланс на работе и не выгореть
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Гибкость на рабочем месте. Свобода выбора, которая привлекает таланты
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов