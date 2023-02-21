Президент России Владимир Путин в течение почти двух часов зачитывал свое послание Федеральному Собранию РФ. Начав с уже традиционных обвинений в адрес Украины и стран Запада, а также утверждений о том, что вторжение в соседнюю страну — это способ "защититься", Путин долго говорил об изменениях в российской внутренней политике, а завершил речь заявлением о приостановке действия Договора о сокращении наступательных вооружений. Delfi собрал реакции политологов и политических обозревателей независимых СМИ на сегодняшнее выступление президента РФ.

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Максим Трудолюбов, редактор раздела "Идеи" издания "Медуза"

Екатерина Шульман, политолог





Илья Барабанов, специальный корреспондент "Русской службы BBC"

Фарида Рустамова, создательница рассылок Faridaily и "Пояснительная записка"

Аббас Галлямов, политолог