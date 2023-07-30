"Война приходит на территорию РФ". Зеленский прокомментировал атаку дронов

Российские военные "потерпели банкротство на поле боя", а война приходит на территорию РФ. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения по итогам 522-го дня войны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России — в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", — цитирует заявление Зеленского издание Meduza.

Зеленский выступил с таким заявлением после того, как в ночь на 30 июля дроны атаковали Москву. Официально Киев, впрочем, ответственность за эту и прошлые атаки на Москву на себя не брал.