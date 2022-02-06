"Война продлится четыре дня". Лукашенко заявил, что Украине лучше не связываться с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украине некого отправлять на фронт в случае возможной войны. По его мнению, если Киев решит воевать с Минском, то война закончится максимум через четыре дня.

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Он добавил президент, что на Западе уже понимают бессмысленность военных действий против России и ее союзников. События в Казахстане доказали, что они могут быстро координировать свои планы и перебрасывать войска в нужное место.

Украина никогда не будет воевать с Беларусью, потому что ей некого выставить против белорусских сил, заявил белорусский президент в интервью ВГТРК.

"Там некому будет против нас воевать. Те, кого показывают, с автоматами их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний [спортивный] зал и тоже снимем такую тренировку, покажем. Вот так они тренируются", — сообщил Лукашенко. Даже если война между Украиной и Беларусью начнется, то по мнению Лукашенко она продлится максимум три-четыре дня.

Президент РБ считает, что на Западе уже осознали — не стоит воевать со странами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, включает Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан).

"Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — подчеркнул Лукашенко.

В качестве аргумента Лукашенко указал на операцию миротворческих сил ОДКБ во время беспорядков в Казахстане. Тогда страны-члены организации смогли быстро перебросить свои подразделения в другой регион.

"В чем ценность ОДКБ: что мы показали [готовность оперативно реагировать на угрозы]. Сколько сил у нас там было — всего ничего, но мы показали. А если бы надо — там бы увеличились эти силы", — заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что также быстро при необходимости можно перебросить войска и в Европу. По его словам, пока западные союзники спохватятся и соберут свои армии, силы ОДКБ уже будут "стоять у Ла-Манша".

Как добавил Александр Лукашенко, в Киеве сами боятся возможной войны. "Как только чуть-чуть запахло, [президент Украины] Володя Зеленский сразу трухнул", — cообщил он.

По мнению Лукашенко, современные люди в Европе не хотят войны. Он указал, что население не готово переносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны.

"Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт — это очень важно. Понимаете, когда человек начинает думать, мозгами шевелить, [понимать, что] завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было. <…> Это просто на человеческом уровне", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, считает ли он возможной "большую войну в Европе".