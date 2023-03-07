Зима в Украине прошла под аккомпанемент ракетных ударов. Несмотря не все старания России разрушить энергетическую инфраструктуру страны, она этот непростой экзамен выдержала. Но до тех пор, пока идет война, предстоящие испытания могут оказаться не менее сложными.

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По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, следующими целями ракетных атак могут стать гидротехнические сооружения Украины.

Днепр — крупнейшая река Украины и четвертая по протяженности река Европы. На ней расположено шесть больших водохранилищ и столько же гидроэлектростанций.

Монтаж турбины на ДнепроГЭС в 1932 году (Фото: РГАЭ)

Принцип работы ГЭС состоит в том, что энергия напора воды с помощью гидроагрегата преобразуется в энергию электрическую. Необходимый напор воды обеспечивается за счет постройки плотин и создания водохранилищей.

Кроме того, днепровские водохранилища используются в качестве ресурса для поставки воды промышленности, населению и сельскому хозяйству.

Однако с самого начала полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине, само их существование оказалось под угрозой.

ДнепроГЭС в опасности

Украинские гидротехнические сооружения неоднократно становились мишенями российских ракет минувшими осенью и зимой.

В середине сентября 2022 года российские ракеты разрушили дамбу Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. В результате река Ингулец вышла из берегов и затопила более 100 частных домов.

Последствия российского обстрела гидротехнических сооружений на Карачуновском водохранилище (Фото: armyinform.com.ua)

С наступлением холодов Россия несколько раз пыталась разрушить украинские ГЭС, чтобы выбить их из энергетической инфраструктуры страны. В частности, под удары попадала Днестровская гидроэлектростанция.

Но чаще всего достается самой большой и мощной Днепровской ГЭС, расположенной в Запорожье.

От нее до линии фронта всего около 50 км. То есть российские войска могут атаковать ее даже ракетами С-300 — они обладают меньшей точностью и имеют меньшую дальность полета, но их у России очень много.

В середине декабря ДнепроГЭС уже пострадала от ракетного удара России. Только 16 декабря по Запорожью выпустили около 20 ракет.

Россия сознательно и целенаправленно пыталась разрушить энергетическую инфраструктуру Украины (Фото: Ukrainian Presidential Press Service via Reuters)

Первый заместитель мэра Запорожья Александр Власюк тогда заявил, что ДнепроГЭС нуждается в "восстановлении после атаки".

Би-би-си стало известно из своих источников во власти, что российские войска снова пытались разрушить запорожскую плотину, обстреливая ее 9 февраля.

"Они били непосредственно по машинному залу", — сказал собеседник Би-би-си. В нем располагаются генераторы и другое оборудование, необходимое для выработки и передачи электроэнергии.

По словам представителя украинской власти, россияне этими атаками стремились не просто вывести из строя крупнейшую ГЭС страны, но и разъединить энергомост, объединяющий правый и левый берега Днепра.

Опасность состоит еще и в том, что плотина ДнепроГЭС сдерживает тысячи тонн воды, которые в случае ее разрушения могут затопить десятки населенных пунктов, распложенных ниже по течению Днепра.

Взорванная плотина

Днепровскую плотину уже взрывали, и случилось это также во время войны, когда в августе 1941 года советская армия стремительно отступала под напором войск нацистской Германии.

Тогда командование Красной армии решило взорвать мосты в Запорожье и плотину ГЭС, чтобы помешать врагу переправиться на левый берег Днепра. Но местных жителей об этом не предупредили. Историки говорят, что это привело к массовым жертвам среди мирного населения.

Число погибших оценивается по-разному, но историк из Запорожья Владимир Лиников в интервью "Радио Свобода" (объявлено в России СМИ-"иноагентом") заявил, что, скорее всего, взрыв унес жизни трех тысяч человек.

"Мы никогда не узнаем точного числа жертв, потому что на тот момент их никто не подсчитывал. Однако, наверное, можно сказать, что данные о 80 тысячах или 100 тысячах погибших — это абсолютные выдумки историков", — сказал он.

Взорванная плотина ДнепроГЭС, фотография 1943 года (Фото: Макс Альперт)

Через два года ДнепроГЭС взорвали уже немцы, чтобы остановить контрнаступление советских войск.

Осенью-зимой 1943 года часть мостового перехода плотины была разрушена. Это было сделано и для того, чтобы снести понтонные переправы, которые советские военные навели ниже по течению для форсирования Днепра. Полностью восстановить работу электростанции удалось только в 1950 году.

Ждет ли ДнепроГЭС аналогичная судьба и в эту войну? Эксперты говорят, что сейчас разрушить днепровские плотины практически нереально.

"Их разрушить, на мой взгляд, невозможно, — сказал Би-би-си директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. — Авиабомбы на них сбросить не даст украинская противовоздушная оборона, а если даже 10 ракет попадет, то это не повлияет на их устойчивость, все это просчитано. Я не вижу каких-либо угроз".

Российские военные на Каховской ГЭС. Они захватили ее в первые дни вторжения в феврале 2022 года (Фото: EPA)

С ним согласен и бывший руководитель "Укрэнерго" Юрий Касич. Украинские гидроэлектростанции, говорит он, построены в советское время и рассчитаны на то, чтобы выдерживать мощные удары.

"Возможно все, но будет ли это сделано или нет? Даже представляя характер мышления России как агрессора, я думаю, что нет", — отметил Касич.

Однако в Украине есть еще одна ГЭС, которая уже находится в довольно плачевном состоянии, и которой Россия может воспользоваться, чтобы устроить настоящую катастрофу.

Речь о Каховской гидроэлектростанции, которую российские войска оккупировали год назад.

Рукотворная авария

"Цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС", — заявил 14 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — В противном случае мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь неисчислимые разрушительные последствия для всего континента".

Речь идет о том, что с декабря прошлого года Россия, контролирующая захваченную ГЭС, специально открыла шлюзы на плотине и выпускает воду из Каховского водохранилища.

Спутниковый снимок разрушений на Каховской ГЭС, 12 ноября 2022 года (Фото: Maxar)



"Такая ситуация может привести к тяжелым последствиям на водозаборных сооружениях, расположенных на территориях Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Дальнейшее снижение уровня воды приведет к нарушению водоснабжения населения и промышленности, а также к массовой гибели рыбы в остаточных водоемах участков водохранилища после снижения его уровня ", — объяснил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Осушение Каховского водохранилища повлияет на весь Днепровский каскад. По словам Шмыгаля, 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут лишиться доступа к питьевой воде.

Эксперт-энергетик Юрий Касич объясняет, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище снизится эффективность работы ближайшей к ней ГЭС (Днепровской).

"Уровень воды должен быть в нормированных пределах, что сверху турбины ГЭС, что снизу. Если он снизу ниже нормы, то турбины не смогут работать так, как они должны работать. Они должны быть в воде. Если сверху будет вода, а снизу будет воздух, то турбина не сможет работать", — пояснил он.

Запорожская АЭС, вид с Каховского водохранилища (Фото: RALF1969)

Но выравнивать уровень воды, сбрасывая ее из водохранилищ выше по Днепру, тоже не выход: "Делать больший сброс воды из верхних водохранилищ? Ну, это будет как дырявое ведро: сколько в него не наливай — оно все равно спустит".

Михаил Яцюк также отмечает экологическую и ядерную опасность от осушения Каховского водохранилища. Дело в том, что Запорожская АЭС именно оттуда берет воду для охлаждения своих реакторов.

Но главной проблемой на сегодняшний день является доставка питьевой воды населению. Уже сейчас прибрежные села в Херсонской области ощущают дефицит водных ресурсов.

"Это приводит фактически к разрушению инфраструктуры питьевого водоснабжения в этом регионе, а это в масштабе — до 1 миллиона жителей", — говорит профессор Яцюк.