Война у "стены мира" в Белфасте. В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки
Foto: AP/Scanpix

События последних дней в Северной Ирландии показывают, насколько на самом деле хрупок гражданский мир в этой британской провинции. В городах Ольстера уже неделю шумят и разрастаются беспорядки, которые вспыхнули по пустячному на внешний взгляд поводу, но которые связывают в том числе и с недовольством условиями брексита.

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В среду вечером беспорядки обрели новое качество. До тех пор жгли машины и забрасывали полицию камнями, палками и бутылками с горючим только молодые люди из лоялистских районов, в среду же столкновения — пока дистанционные, с метанием бутылок и стрельбой фейерверками, начались между лоялистами и республиканцами у знаменитой "стены мира", разделяющей католический и протестантский районы западного Белфаста.

Ворота в этом гигантском заграждении, которые обычно в последние годы были открыты, теперь пришлось запереть, и в среду об них разбилось немало бутылок с горючим.

"Республиканцами" в Северной Ирландии называют сторонников объединения Ольстера с Республикой Ирландия, сторонники же сохранения союза с Британией неформально делятся на более воинственных "лоялистов" и отвергающих насилие "юнионистов".

В беспорядках участвуют почти одна только молодежь: возраст десяти арестованных к среде участников погромов — от 13 до 25 лет.

Как все началось

Поначалу в каждом отдельном месте беспорядки устраивали считанные десятки молодых людей, но в среду возле "стены мира" и в окрестностях их было, по словам заместителя главного констебля полиции Северной Ирландии Джонатана Робертса, уже несколько сотен.

За шесть вечеров беспорядков в Белфасте, Дерри, Кэррикфергусе, Ньютаунэбби и других городах Северной Ирландии травмы получили более 50 полицейских. У одной женщины-полицейского — двойной перелом ноги: она участвовала в усмирении буйного задержанного в участке в Белфасте.

Участники беспорядков жгут шины и мусорные баки, они отобрали у владельцев и сожгли несколько автомобилей, а в среду захватили и сожгли в Белфасте городской двухэтажный автобус. Пассажиры и шофер не пострадали.

Поводом к началу беспорядков на прошлой неделе стало решение прокуратуры Северной Ирландии никак не наказывать политиков из республиканской партии Шинн Фейн, участвовавших прошлым летом в похоронах бывшего видного боевика Ирландской республиканской армии Бобби Стори.

На эти похороны, несмотря на коронавирусный локдаун, собрались около 2 тыс. человек, включая вице-премьера Северной Ирландии и вице-председательницу Шинн Фейн Мишель О'Нил.

Прокуратура решила пересмотреть это постановление, но беспорядки уже начались.

Помимо этого непосредственного повода, политики и полиция говорят еще о двух причинах беспорядков.

Одна — это недовольство лоялистов условиями брексита, а именно Североирландского протокола, по которому введен таможенный контроль товаров, прибывающих в Северную Ирландию из остальной Британии.

В начале февраля власти провинции даже приостановили проверку товаров в портах, потому что лоялисты расписали угрозами в адрес таможенников стены возле двух главных портов Северной Ирландии в Белфасте и городе Ларн.

Еще одна предполагаемая причина — месть одной из группировок боевиков-лоялистов, так называемой Бригады юго-восточного Антрима Ассоциации обороны Ольстера, за успехи полиции в борьбе с ее подпольным бизнесом.

Сами ветераны ольстерской Смуты в участии в беспорядках не замечены, но полиция во всяком случае почти уверена, что за погромами стоят именно они.

В понедельник Главный суперинтендант полиции Северной Ирландии Дэви Бек сказал, что беспорядки "явно срежиссированы". Председатель местного профсоюза полицейских Марк Линдси сказал, что к беспорядкам причастны боевики.

Наконец, по данным газеты Belfast Telegraph, в Ньютаунэбби — одном из двух городов, где базируется Бригада юго-восточного Антрима, члены этой группы на прошлой неделе заранее предупредили магазины, что им нужно закрыться пораньше, потому что вечером будут беспорядки.

Что могут сделать политики

В марте несколько группировок лоялистов совместно объявили, что в условиях, сложившихся после брексита, они больше не поддерживают Соглашения Страстной пятницы 1998 года, которые положили конец конфликту в Северной Ирландии. Они, правда, при этом подчеркнули, что не намерены снова брать в руки оружие.

Другие лоялисты, не участвовавшие в беспорядках, на этой неделе устроили более мирную демонстрацию силы — прошли небольшими колоннами по улицам городов Портадаун, Баллимина и Маркетхилл. Некоторые из них были в масках — не медицинских.

В четверг проблему обсудил, срочно вернувшись с пасхальных каникул, парламент Северной Ирландии.

Политики с обеих сторон с самого начала осудили беспорядки, но их заявления отличались в одном существенном аспекте: юнионисты осуждали также и полицию (за решение не наказывать политиков из Шинн Фейн) и требовали отставки полицейского руководства, республиканцы же из Шинн Фейн с таким требованием не выступали.

Теперь, на заседании Стормонта (это неофициальное название Ассамблеи Северной Ирландии), они выступили единым фронтом.

"Сегодня не время упражняться в спорах, которыми мы занимались последние недели […] когда политики в Северной Ирландии терпят провал, или людям кажется, что они терпят провал, то вакуум заполняют те, кто несет разрушения и отчаяние. Мы не можем позволить, чтобы новое поколение молодежи пало жертвой этой альтернативы […] Политические проблемы требуют политических решений, а не уличного насилия", — сказала лидер Демократической юнионистской партии и Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

"Мы как политические лидеры должны быть едины в призыве ко всем причастным воздержаться от угроз и насилия и признать, что мы можем решить наши проблемы только через демократический политический процесс […] Не может не беспокоить тот факт, что в беспорядки вовлекаются молодые люди, некоторым всего 13 лет […] Это неправильно, это опасно, это неприемлемо, и это чудо, что до сих пор никто не погиб", — поддержала Фостер ее заместительница и лидер Шинн Фейн в Северной Ирландии Мишель О'Нил.

В среду на события в Северной Ирландии откликнулся, отвлекшись от борьбы с коронавирусом, и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Я глубоко озабочен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицию, водителя автобуса и журналиста. Разногласия нужно преодолевать путем диалога, а не насилием и преступлениями", — написал Джонсон в "Твиттере".

Этот твит премьера вызвал вал комментариев, в том числе очень резких и саркастичных. Общий смысл этих реплик: брексит, граница между Северной Ирландией и остальной Британией и, как следствие, растущее напряжение в Ольстере — это ваших рук дело, господин премьер-министр.

Правда, правительство Джонсона, стремясь разрядить обстановку, в одностороннем порядке продлило на полгода упрощенный порядок проверок продовольственных грузов, идущих с острова Великобритания в Северную Ирландию, но, во-первых, лоялисты недовольны новой таможенной границе в принципе, а во-вторых, этот односторонний шаг возмутил уже Евросоюз — и Брюссель официально известил Лондон, что подаст на него в суд за нарушение соглашений о брексите.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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