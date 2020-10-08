Война в Карабахе, день 12-й: ранены журналисты, погиб герой самого известного фото войны

В четверг, на 12-й день войны в Карабахе, стало известно о гибели героя облетевшей весь мир фотографии, армянского артиллериста Альберта Ованнисяна. Официальный список погибших армянских военных, тем временем, разросся до 350 имен; в Шуше попали под азербайджанский обстрел и получили ранения несколько журналистов.

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Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в четверг утром внесло в список погибших армянских солдат еще 30 имен, и теперь в списке стало 350 человек.

Независимой проверке эти данные не поддаются; армянские военные сами признают, что они - неполные. Об этом накануне говорил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он пояснил, что на фронте идут жестокие бои, у командиров не всегда есть время и возможность передать информацию, в каких-то случаях до тел погибших трудно добраться, в каких-то - трудно опознать.

Азербайджан вообще не публикует данные о своих военных потерях и, как заявил в одном из интервью президент Ильхам Алиев, не собирается этого делать до окончания боевых действий.

Немного арифметики, иллюстрирующей, насколько размах нынешней войны больше, чем войны 1992-1994 года.

Тогда полномасштабная война длилась, если округлять, два года и четыре месяца - с самого начала 1992 года до начала мая 1994-го.

Оценки числа жертв той войны очень сильно разнятся, но большинство экспертов сходятся в том, что их было не больше 30 тысяч.

Таким образом, в той войне в среднем погибало максимум около 35 человек в день - с обеих сторон, и военных, и мирных граждан.

В этой же войне в первые 11 дней почти столько же (32 человека в день) погибает одних только армянских военных - и это по совершенно явно неполным данным.

Смерть артиллериста с фотографии



В четверг стало известно, что погиб герой одной из самых знаменитых фотографий с новой карабахской войны, армянский артиллерист Альберт Ованнисян. Об этом написал в "Фейсбуке" его отец Артак.

"Мой сын, Альберт Ованнисян, фотография которого в эти дни распространилась по всему миру и стала родной для многих из вас, шагнул в бессмертие. Моя боль и боль моей семьи неописуема [...] Велика и тяжела моя скорбь, но еще больше - моя гордость, что я - отец патриота, настоящего героя нашего времени", - написал Артак Ованнисян.

Эту фотографию, которую 29 сентября распространили министерство обороны Армении и агентство Рейтер, множество раз опубликовала пресса по всему миру. Вот она:

О каких-то существенных переменах на фронте стороны в течение четверга не сообщали. Пресс-секретарь миноборооны Армении Арцрун Ованнисян (однофамилец погибшего артиллериста) написал в соцсетях, что продолжаются ожесточенные бои; минобороны Азербайджана опубликовало видео из селения Горадиз (так утверждает министерство), но руины этого села, судя по его расположению, азербайджанская армия должна была взять еще в самые первые дни.

Помимо боев на фронте, стороны продолжают обстрелы ракетами и снарядами населенных пунктов вблизи и вдали от линии фронта.

В городе Шуша (армяне называют его Шуши; он расположен на горе над столицей непризнанной НКР Степанакертом) в четверг были ранены трое журналистов, один из них, россиянин Юрий Котенок - тяжело, его оперировали в больнице в Степанакерте.

Журналисты попали под обстрел, находясь в церкви, что, по мнению армянской стороны, придает делу особый оттенок.

Днем в четверг ракета упала на шушинскую церковь Газанчецоц (Христа Всеспасителя). Взрыв, судя по фото, был мощным и основательно повредил храм, но люди не пострадали.

Карабахские армянские власти обвинили мусульманский Азербайджан в том, что он целенаправленно уничтожает армянские, христианские святыни и исторические памятники.

Минобороны Азербайджана ответило, что не целится по религиозным и культурным объектам.

В шестом часу вечера по местному времени, когда журналисты снимали повреждения храма, по этому месту был нанесен второй удар. Ранены были трое журналистов, сообщил в соцсетях карабахский омбудсмен Артак Бегларян.

Бегларян заявил при этом, что азербайджанцы будто бы преднамеренно ударили по церкви и журналистам.

Чуть позже информационный центр правительства Армении уточнил, что один из них - главный редактор интернет-издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок ранен тяжело, и его оперируют в больнице в Карабахе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встречался в Женеве с дипломатами из Франции, России и США, сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Эта группа уже 28 лет занимается вялотекущими и безрезультатными поисками решения карабахского конфликта.

Армянский министр Зограб Мнацаканян встретится с представителями трех председательствующих в Минской группе держав, включая росийского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в понедельник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг сказала, что Москва "прорабатывает различные схемы" организации встречи Лаврова, Байрамова и Мнацаканяна с участием сопредседателей Минской группы.

Впрочем, Азербайджан при мощной поддержке Турции по-прежнему решительно отметает все призывы к прекращению огня, заявляя, что мирные переговоры за 30 лет ни к чему не привели, и теперь они начнутся только после вывода армянских вооруженных формирований из Карабаха и окружающих районов.

В четверг, в тот самый день, когда министр Байрамов полетел в Женеву встречаться с призывающими к миру, его ведомство заявило в "Твиттере", что прекращения огня не будет, а президент Алиев повторил, что Армения должна предложить график вывода своих частей из Карабаха - и только тогда Минской группе будет что обсуждать.

Журналист газеты New York Times накануне нашел на спутниковых снимках турецкие истребители F-16 на азербайджанском аэродроме в Гяндже.

29 сентября Армения заявила, что вылетевший из Гянджи турецкий F-16 сбил (ракетой, из воздушного пространства Азербайджана) ее штурмовик Су-25, но убедительных доказательств этого до сих пор не предъявила.

Военные обозреватели по этому поводу говорили, что турецкие истребители могли остаться в Гяндже после летних совместных учений.

Поддержка Турцией Азербайджана - это важнейший аспект в этой новой войне, но информация NYT, во-первых, нуждается в окончательном подтверждении, а во-вторых, сама по себе не доказывает, что эти истребители участвовали в военных действиях - и тем более что один из них сбил армянский штурмовик.