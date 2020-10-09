Война в Карабахе, день 13-й: переговоры о перемирии и судьба южных райцентров

В понедельник днем в Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана. В Доме приемов МИД за большим круглым столом армянский министр Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов сидели друг напротив друга.

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Примерно в этот же момент Армения сообщила об очередном ракетном ударе по Степанакерту. А Баку ответил заявлением о сбитой баллистической ракете, выпущенной с территории Армении.

Переговоры начинались в непростой обстановке: перед началом встречи президент Азербайджана выступил с видеообращением к нации. И хотя он выразил уверенность, что встреча глав МИД "должна прояснить многое", но быстро перешел к предупреждениям.

Ильхам Алиев заявил, что "если глава МИД Армении скажет на переговорах в Москве, что "Карабах — это Армения", то о переговорах не может идти речи".

В Армении переговоры комментировали более сдержанно. В МИД страны рассчитывают, что на встрече будут обсуждать исключительно прекращение боевых действий и решение гуманитарных вопросов, в том числе вопрос обмена пленными и телами убитых.

На данный момент переговоры продолжаются. Рассказываем, что еще произошло в регионе за последние 24 часа.

Кто контролирует Джебраил?



Джебраил — стратегически важный город для обеих сторон. Он находится примерно в 20 километрах по прямой от линии разграничения, с которой азербайджанцы начали наступление 27 августа.

В 1991 году там проживали 6,3 тысячи человек, но в 1993 году Джебраил был полностью разрушен и до сих пор в руинах — местное азербайджанское население бежало из города, опасаясь наступления армян.

Во время войны 1992-1994 годов армянские силы захватили город, который ранее был административным центром одного из семи районов Азербайджана.

Сегодня министерство обороны страны даже опубликовало видео водружения флага над, как утверждается, руинами райцентра. Правда, независимых подтверждений, что на видео именно Джебраил, пока нет.

Video footage from Jabrail city. pic.twitter.com/97WEVkOFde — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 9, 2020

О взятии райцентра президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил еще несколько дней назад. В министерстве обороны Армении утверждают, что заявление Алиева "является дезинформацией и не соответствует действительности".

Тогда армянская сторона утверждала, что азербайджанские подразделения не смогли дойти до Джебраила и были вынуждены отступить под огнем армянских сил.

Если азербайджанские силы действительно взяли Джебраил, то это означает, что они установили контроль над первым из потерянных 27 лет назад районных центров.

Кроме того, в своем видеообращении к нации президент Азербайджана заявил, что армия заняла город Гадрут — районный центр на южном участке фронта.

Взят ли Гадрут?



В течение пятницы, судя по сообщениям с обеих сторон, поначалу существенных перемен на фронте не происходило. Министерство обороны Армении дважды сообщило о серьезных боях на южном участке фронта, а Азербайджан рассказал об успешных огневых ударах по армянским позициям.

В течение дня Минобороны Азербайджана публиковало все новые видео, на которых, по их утверждениям, дроны расстреливают технику и позиции армян. На опубликованных видео заметно, что боевые действия идут на южной окраине райцентра Физули — журналисты легко опознали место, сравнив со спутниковыми картами. Но подлинность всех видеозаписей проверить не представляется возможным.

Днем в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия заняла город Гадрут — важный районный центр на южном участке фронта. Кроме того, по утверждению Алиева, взяты несколько сел — Чайлы, Гышлах, Гараджалы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур, Юхары Гюзляк и Герезилли. Никаких независимых подтверждений этой информации нет.

Министерство обороны Армении отвергает заявления Алиева. "Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян", — заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Гадрут — это первый райцентр бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области, о взятии которого сейчас заявляют азербайджанцы. Именно поэтому, если это подтвердится, взятие центра будет иметь важное значение.

До этого речь шла только об установлении контроля над районами, захваченными армянскими силами в войне 1992-1994 годов, как, например, в случае с Джебраилом. Кроме того, в отличие от того же Джебраила, Гадрут не стоял в руинах — там живут около четырех тысяч человек.

Тем временем премьер Армении Никол Пашинян встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным на полях межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По утверждению ТАСС, предметом разговора стала "важность скорейшего прекращения боевых действий в регионе".

Армения против пораженческих разговоров



Вечером в четверг правительство Армении внесло дополнения в режим военного положения, запретив публично критиковать действия властей в военной сфере.

Документ запрещает публикации, "критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их".

Это произошло вскоре после того, как в Армении арестовали военного, который, как утверждается, говорил сослуживцам, что воевать бессмысленно, потому что руководство страны готово отдать земли.

По необычному совпадению, в тот же день журналист "Новой газеты" Илья Азар лишился аккредитации на работу. В его последнем репортаже один из героев утверждал, что потерь у армянской армии намного больше, чем власти готовы признать, а положение на фронте — плачевное.

Зато хорошие новости ждали семью российского журналиста Юрия Котенка, который еще в четверг был серьезно ранен во время удара азербайджанских сил по церкви в городе Шуша (Шуши). По утверждению карабахского омбудсмена Артака Бегларяна, журналиста успешно прооперировали в Степанакертской больнице и увезли в Ереван.