Война в Карабахе, день 18-й: Азербайджан нанес удар по Армении, Алиев объявил о взятии еще восьми сел

14-октября, на 18-й день новой войны в Карабахе Азербайджан впервые открыто объявил, что нанес удар по территории Республики Армения, а не по Нагорному Карабаху и прилегающим районам. Это может быть началом новой фазы в войне.

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В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии еще восьми сел на южном участке фронта, а руководители Армении и самопровозглашенной НКР (Нагорно-Карабахской республики) признали, что противник за время перемирия сумел продвинуться вперед.

Министерство обороны Азербайджана в ночь на среду объявило, что в час ночи по местному времени азербайджанские военные нанесли удар по дальнобойным ракетным установкам "Эльбрус", которые будто бы готовились нанести удар по азербайджанским городам с территории Армении.

Позже минобороны Азербайджана опубликовало видео, в котором, как утверждается, запечатлен момент выхода трех ракетных установок на боевую позицию. Момента удара по ним на видео нет.

Независимого подтверждения подлинности видео нет, но место в кадре независимые специалисты, сверившись со спутниковыми картами, нашли: это поле между селами Сотк и Азат у самой границы Республики Армения с Кельбаджарским районом Азербайджана, который находится под контролем армянских сил.

При этом Армения подтвердила факт удара Азербайджаном по своей территории, хотя и не сообщила впрямую, по какой именно цели был нанесен удар, а также отвергла обвинения в том, что с ее территории наносятся ракетные удары по азербайджанским городам.

Это первый случай, когда факт удара по территории собственно Республики Армения, а не по непризнанной Нагорно-Карабахской республике и прилегающим районам Азербайджана, признают обе стороны.

В самом начале войны Армения заявляла о налете беспилотников на ее приграничный городок Варденис (рядом с ним находятся и села Сотк и Азат), по ходу которого турецкий истребитель F-16 будто бы сбил армянский штурмовик Cу-25, но убедительных доказательств этого так и не представила.

Азербайджан же утверждает, что Армения стреляет со своей территории ракетами по его городам, но доказательств этого тоже не представлял.

Теперь минобороны Армении заявляет, что оставляет за собой право бить по военным объектам на территории Азербайджана, а минобороны Азербайджана практически теми же словами извещает, что оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели на территории Республики Армения.

Если теперь обмен ударами через границу станет нормой, то это будет означать, что война вышла за пределы Карабаха и началась по всей границе Азербайджана и Армении.

Теоретически у этого могут быть и международно-политические последствия.

Армения, в отличие от Азербайджана, входит в военный союз ОДКБ с Россией, и подтвержденный удар по ее территории (а не по территории непризнанной НКР) может стать для России поводом вмешаться в конфликт на стороне своей союзницы.

Правда, Россия пока старается балансировать между воюющими сторонами и играть роль посредника, а пресс-секретарь ОДКБ сказал в среду агентству РИА-Новости, что Армения в организацию не обращалась.

Утром в среду армяне сообщили еще об одном ударе с воздуха по той же приграничной местности, в селе Сотк.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в "Твиттере", что в результате удара с беспилотника был тяжело ранен 14-летний подросток Нарек Азгоян, и его переправили в больницу в Ереван.

Министерство обороны Азербайджана ответило, что применяет свои беспилотники исключительно против армянских военных целей на территории Карабаха и прилегающих районов, но не на территории Армении.

Наш корресподент Марина Катаева побывала в этом районе, послушала рассказы местных жителей об азербайджанских налетах, и скоро мы опубликуем ее подробный репортаж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду объявил о взятии азербайджанской армией еще восьми сел на южном участке фронта.

Это в основном села на дороге, ведущей с юго-востока, то есть с той стороны, откуда наступают азербайджанцы, в райцентр Гадрут, и вокруг Гадрута. Поскольку о взятии Гадрута азербайджанцы уже объявили (хотя пока не смогли это убедительно доказать), то по крайней мере часть этих сел могла оказаться под их контролем уже несколько дней назад.

В видеоролике, который минобороны Азербайджана во вторник опубликовал как попытку доказательства, что армия взяла и сам Гадрут, были кадры из района по меньшей мере двух из этих сел, Теке и Тагасер. Они расположены совсем рядом с Гадрутом, к югу и западу от него.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду по очереди признали в публичных выступлениях, что за время объявленного с субботы, но так и не начавшегося в реальности перемирия азербайджанская армия сумела продвинуться вперед на некоторых участках фронта.

Армянские военные в среду снова дополнили список своих погибших, добавив в него имена 23 солдат. Теперь в списке 563 имени.

Азербайджан публикует только число жертв среди мирного населения: по данным генеральной прокуратуры Азербайджана на 14 октября, под армянскими обстрелами погибли 43 жителя прифронтовых городов и сел, и более 214 получили ранения. В среду, по сообщению генпрокуратуры, были ранены несколько жителей Тертерского района.

Карабахские власти говорят о 32 погибших мирных жителях: в среду, по их информации, погиб один житель города Мардакерт.

Дипломатичные разговоры



В среду впервые с начала войны поговорили по телефону президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Пресс-служба Кремля объявила, что Путин с Эрдоганом подчеркнули важность соблюдения перемирия и активизации политического процесса.

Пресс-служба Эрдогана сообщила, что турецкий премьер в разговоре настаивал на необходимости прийти к окончательному решению карабахской проблемы.

Турция решительно и всецело поддерживает в конфликте Азербайджан, а Азербайджан говорит, что мирные переговоры могут возобновиться только при условии вывода армянских вооруженных формирований с его международно признанной территории, то есть из Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов.

Геноцид и мирное сосуществование



Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян и премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду по отдельности в очередной раз заявили, что азербайджанцы и турки хотят устроить новый геноцид армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будто заочно отвечая им, в интервью турецкому каналу Haber Türk заверил, что карабахские армяне смогут жить в составе Азербайджана мирно и спокойно.

"Армянам Нагорного Карабаха не надо беспокоиться. Когда мы спасем их от преступной хунты, они станут жить лучше, безопаснее, их благосостояние повысится. Потому что сейчас там царит бедность. Мы будем туда инвестировать, мы реализуем социальные программы, программы создания рабочих мест. И это будет новый этап для живущих там армян и для азербайджанцев, которые вернутся туда", - сказал азербайджанский лидер и привел в пример Грузию, где, по его словам, сотни тысяч азербайджанцев и армян мирно живут рядом.

Однако вряд ли можно утверждать, что армяне Карабаха отнесутся к его словам с доверием. После взаимных зверств первой войны, и тем более после нынешнего кровопролития, оба народа решительно не верят друг другу.

В среду об этих чувствах с армянской стороны, помимо политиков Арутюняна и Пашиняна, напомнил глава Армянской апостольской церкви католикос Гарегин Второй.

"У Арцаха (так называют армяне Нагорный Карабах - прим. Би-би-си) нет и не может быть гарантий безопасности в составе Азербайджана", - сказал католикос.