Война в Карабахе, день четвертый: споры о турецких истребителях и сирийских наемниках

В среду, на четвертый день войны в Карабахе, армянская сторона продолжила развивать тему о своем штурмовике, будто бы сбитом турецким истребителем над территорией Армении. Би-би-си и другие европейские СМИ поговорили с сирийскими бойцами, завербованными, по их словам, на войну в Карабахе. На фронте тем временем, судя по сообщениям сторон, существенных перемен не случилось.

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Министерство обороны Армении в среду назвало имя пилота, который, по утверждению армянской стороны, погиб, когда его штурмовик Су-25 был подбит ракетой, выпущенной турецким истребителем F-16 из воздушного пространства Азербайджана.

Пилотом Су-25, как сообщает минообороны Армении, был майор Валерий Данелин.

Кроме того, армянское военное ведомство опубликовало снимки, на которых, как оно утверждает — фрагменты сбитого Су-25.

В развитие темы об участии Турции в конфликте минобороны Армении заявило, что Азербайджан передал туркам командование воздушными операциями над Карабахом и оно осуществляется предположительно с борта воздушного командного пункта, который летает над восточной Турцией.

Министерство обороны Турции в среду отвергло обвинения в участии турецких самолетов и беспилотников в войне, а МИД Азербайджана назвал историю с Су-25 и F-16 попыткой Армении втянуть в конфликт третьи страны.

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объявил, что, по данным Баку, в Армении во вторник разбились сразу два Cу-25, но они не были сбиты, а сами врезались в гору.

Армения состоит в оборонительном союзе ОДКБ с Россией и еще несколькими постсоветскими странами. В случае нападения на ее территорию (о котором Ереван говорит в связи с историей с самолетами) Россия формально обязана прийти на помощь. Карабах же формально территорией Армении не является, и пока Россия только призывает обе стороны прекратить огонь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду сказал, что пока Армения не обращалась за помощью к ОДКБ, хотя и имеет в виду такую возможность.

Воюющие стороны продолжают сообщать об огромных потерях противника в живой силе и технике — и эти сообщения по-прежнему не поддаются проверке.

Азербайджан, например, говорит о 2300 убитых армянских военных, Армения — о 790 убитых азербайджанских солдатах.

При этом данные о собственных военных потерях Азербайджан не публикует, а Армения в публикует поименный список погибших: в среду в него добавились 24 имени, и всего их стало 104.

В европейской прессе, в том числе в Би-би-си, в понедельник-среду появились несколько интервью с бойцами из контролируемых Турцией районов северной Сирии, которые, как утверждают они сами, были завербованы — и некоторые уже переправлены — на войну в Карабахе.

Азербайджан, Турция и подконтрольные ей сирийские вооруженные формирования эти обвинения отвергают.

Турция, наоборот, обвинет Армению в том, что она привлекла наемников-курдов из Сирии. В среду турецкое государственное телевидение TRT заявило, что 300 боевиков-курдов прибыли в Армению и Карабах еще в июле.

В Азербайджане из-за войны остановлены занятия в высших учебных заведениях — об этом в среду объявил министр образования Эмин Амруллаев.

Дело в том, что из-за пандемии занятия проходят удаленно, а доступ в интернет, как напомнил министр, в стране ограничен из-за военного положения.

Мировые лидеры продолжают попытки как-то заставить Азербайджан и Армению прекратить огонь и сесть за стол переговоров, но пока безуспешно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду поговорил по телефону по отдельности с азербайджанским и армянским коллегами. "Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности", — так описала содержание разговора пресс-служба МИД России.

Лавров, по сообщению пресс-службы, предложил организовать переговоры на высшем уровне в Москве.

Но премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал журналистам, что сейчас, в разгар боев, разговоры об армянско-азербайджанско-российском саммите представляются ему неуместными.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что боевые действия в Карабахе прекратятся, лишь когда армянские войска полностью выйдут из региона.

"Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем, — добавил президент. — Нагорный Карабах — историческая территория Азербайджана".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду поговорил по телефону с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Глубоко озабочен масштабной эскалацией в Нагорном Карабахе. Осудил применение силы и призвал к немедленному прекращению огня", — написал Шарль Мишель в "Твиттере".

На воюющие стороны этот призыв, как и призывы всех прочих политиков мира, пока не произвел впечатления: бои продолжаются.

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