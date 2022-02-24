Война в Украине: AI предупредила об ужасных последствиях для населения

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призывает к безукоснительному соблюдению международных норм в области прав человека и гуманитарного права после полномасштабного нападения России на Украину. Заявление генерального секретаря AI Аньес Калламар поступило DW в четверг, 24 февраля.

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"Наши худшие опасения оправдались. После нескольких недель эскалации началось российское вторжение, которое может привести к самым ужасным последствиям для человеческих жизней и прав человека", — отметила Калламар.

Генсек AI обратила внимание на российские бомбовые и ракетные удары по украинским военным базам и "первые сообщения о применении российской армией оружия неизбирательного действия".

В Минобороны РФ ранее утверждали, что жителям Украины ничего не угрожает. По версии ведомства, российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины.

AI повторила призыв облегчить доступ гуманитарных организаций к жителям Украины

Amnesty International подчеркивает, что жизни мирного населения, дома и инфраструктура должны быть защищены. "Неизбирательные нападения и применение запрещенного оружия, такого как кассетные боеприпасы, не должны иметь место", — указали в AI. Там также повторили призыв облегчить немедленный доступ гуманитарным организациям для оказания помощи "гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий".

АI продолжит внимательно следить за ситуацией для выявления возможных нарушений международного права.

Ранее, 22 февраля, в Amnesty International указали на исключительно высокую вероятность полномасштабного конфликта — после "нескольких недель безрезультатных переговоров".

"Спецоперация в Донбассе"

Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.