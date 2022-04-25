Война в Украине: что стоит за словами Ллойда Остина о том, что США хотят ослабить военный потенциал России

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что потери в Украине удержат российское руководство от повторения своих действий.

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Он добавил, что Украина все еще может выиграть войну, если получит необходимую поддержку, и высоко оценил усилия ее военных.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потерял много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал", — сказал глава Пентагона.

Накануне Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Встреча продолжалась более трех часов.

Остин и прибывший вместе с ним в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен — это наиболее высокопоставленные чиновники администрации США, посетившие Украину с начала войны.

Дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл заметил, что комментарии Остина, призывающие к ослаблению России, были необычно сильными для министра обороны США. По его словам, одно дело помочь Украине противостоять российской агрессии, и совсем другое — говорить об ослаблении военных возможностей России.

Удивительное высказывание министра обороны

Джеймс Лэндейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Визит в Украину Энтони Блинкена и Ллойда Остина вполне соответствовал ожиданиям.

Видимая демонстрация поддержки. Объявление о скором возвращении американских дипломатов в Украину. Обещание большей военной помощи.

Но наибольшее внимание привлек комментарий Остина об ослаблении России.

Это удивительное высказывание для министра обороны США.

Он мог, конечно, иметь в виду западные санкции, подрывающие российскую военно-промышленную базу.

Или же министр обозначил новые военные цели Запада? Можно ли понимать его слова так, что затяжная война на Украине может быть полезной?

Не все западные союзники согласятся с позицией Ллойда Остина или его откровенностью.

После визита в Киев министр обороны США заявил журналистам на пресс-конференции в Польше, что официальные лица в Вашингтоне по-прежнему считают, что Украина может победить в конфликте, если у нее будут соответствующие вооружения и необходимая поддержка.

Таким образом, общая помощь США в обеспечении безопасности, оказанная Украине с начала вторжения, составит более 3,7 млрд долларов.

Президент Зеленский уже несколько недель умоляет западных лидеров увеличить поток военной техники, обещая, что его войска нанесут поражение российским вооруженным силам, если они получат истребители и другую технику.

На прошлой неделе США подтвердили, что впервые поставили украинским войскам гаубицы и противоартиллерийские радары.

В ответ Россия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"800 миллионов долларов — на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", — сказал он.

По словам Антонова, поставка американского вооружения на Украину — это попытка еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь.

Энтони Блинкен объявил, что часть дипломатического персонала США начнет возвращаться в Украину со следующей недели. Ожидается, что сначала они будут базироваться во Львове, а в более долгосрочной перспективе планируется вновь открыть посольство США в Киеве.

Ранее Белый дом объявил, что президент Джо Байден собирается назначить послом США в Украине профессионального дипломата Бриджит Бринк. Этот пост оставался вакантным более двух лет.

Блинкен также поддержал дипломатический подход США, заявив, что таким образом Вашингтон оказывает давление на режим президента Владимира Путина.

"Стратегия, которую мы разработали, массовая поддержка Украины, массированное давление на Россию, солидарность с более чем 30 странами, участвующими в этих усилиях, дают реальные результаты, — сказал Блинкен. — И мы видим, что когда дело доходит до военных задач, Россия терпит неудачу, а Украина добивается успеха".

"Мы не знаем, как [долго] будет продолжаться эта война, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха", — сказал Блинкен.

Выступая после встречи, президент Зеленский сказал, что его правительство ценит "беспрецедентную" помощь со стороны США, и добавил, что "хотел бы поблагодарить президента Байдена лично и от имени всего украинского народа за его лидерство в поддержке Украины".

В последние дни Россия переориентировала свое наступление на восточный украинский регион Донбасса, и источники в США полагают, что Москва разместила на территории Украины более 76 батальонных тактических групп.