Война в Украине: НАТО активизирует "планы обороны" для союзников

НАТО активизирует "планы обороны" для союзников на фоне нападения России на Украину, не являющуюся членом Североатлантического альянса. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что свыше 100 военных самолетов приведены в состояние повышенной боеготовности в ответ на агрессию сот стороны Москвы.

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Лидеры стран НАТО проведут виртуальный саммит до конца дня 24 февраля.

"Мы должны ответить (на действия Москвы. — Ред.) с новой решимостью и еще большим единством", — подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции после чрезвычайного совещания постоянных представителей стран-членов НАТО. "Наши действия — оборонительные", — добавил он.

Столтенберг: Россия пытается переписать историю



Характеризуя действия Москвы, генсек альянса отметил, что речь идет о "преднамеренном, хладнокровном и давно спланированном вторжении". Россия "использует силу, чтобы попытаться переписать историю", отметил Йенс Столтенберг. РФ развязала войну в Украине и разрушила мир на европейском континенте, резюмировал он.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих. Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих. Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.



