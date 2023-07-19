Войска РФ атаковали Украину дронами. Повреждены здания в Одессе, Херсоне и Житомирской области
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В ночь на 19 июля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска российским войсками ракет и дронов. Сообщалось, пишет УНИАН, о взрывах в Одессе и работе систем ПВО в Киеве.

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Власти Житомирской области сообщили, что беспилотник повредил инфраструктурный объект и несколько частных домов. О сбитом дроне объявила администрация Днепропетровской области, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

В Одессе в результате атаки повреждения получили несколько зданий.

В Херсоне из-за атаки дрона-камикадзе возник пожар в доме культуры, поврежден двухэтажный жилой дом, пострадала 89-летняя жительница, сообщает УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина.

Все беспилотники, направлявшиеся к Киеву, были сбиты, отчиталась городская военная администрация.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что всего в ночь на 19 июля войска РФ запустили по территории Украины 31 ракету разных типов и 32 дрона "Шахед". 14 ракет и 23 дрона были уничтожены силами ПВО, объявил Генштаб.

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