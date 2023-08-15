Войска РФ нанесли ракетный удар по Украине. В Луцке трое погибших, во Львове повреждены жилые дома

Российские войска в ночь на 15 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, для атаки использовались ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности, сообщили украинские военные, было выпущено 28 крылатых ракет разных типов, 16 из них были сбиты.

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Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В Днепре и Луцке, сообщили местные власти, были повреждены промышленные предприятия. В Луцке три человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко. Руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак написал о двоих пострадавших в результате ракетного удара. Помимо промышленного предприятия, сообщил он, пострадал спортивный объект.

В Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие", — написал он. В других частях города произошло несколько небольших пожаров, которые оперативно ликвидировали, а в одном из магазинов из-за падения обломков обрушился потолок.

Кроме того, сообщил Козицкий, ракеты повредили частные дома в Ставчанах.