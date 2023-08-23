Войска РФ ударили дронами по Одесской области. Атака продолжалась три часа, повреждены зернохранилища

Российские войска в ночь на 23 августа атаковали дронами Одесскую область. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью атаки, которая продолжалась три часа, были объекты гражданской инфраструктуры.

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"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где начался пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", — написал Кипер, добавив, что люди не пострадали.

Силы обороны юга Украины, в свою очередь, сообщили, что группа дронов был запущена с восточного побережья Азовского моря. Девять беспилотников удалось сбить. Оставшиеся дроны (их число не уточняется) повредили зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. "Среди гражданского населения пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Еще два российских дрона, по данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 августа были сбиты в Запорожской области. Всего, как сообщается, войска РФ выпустили до 20 дронов, 11 из которых удалось сбить.