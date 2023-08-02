Войска РФ ударили по Украине дронами-камикадзе. В Киеве обломки упали на нежилые здания, в Измаиле атакован порт

Российские войска ударили беспилотниками "Шахед" по Украине в ночь на 2 августа, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. В разных регионах страны объявляли воздушную тревогу.

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В Киеве силы ПВО сбили все дроны, запущенные по городу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его данным, по Киеву ударили более десяти беспилотников, которые заходили на город с разных направлений.

В Соломенском и Святошинском районах упавшие обломки повредили нежилые помещения. В Соломенском районе, как уточняет Госслужба по чрезвычайным ситуациям, поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Телеканал "Киев24" сообщает, что ударной волной выбило стекла в домах напротив, повреждены отделения банка, магазины и жилые помещения. В Голосеевском районе обломки дрона упали на детскую площадку.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко отметил, что "серьезных разрушений и пожаров" не возникло. О пострадавших не сообщалось.

Российские войска также атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области, сообщило оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Силы ПВО, сказано в сообщении, "неустанно работали почти три часа". Под удар, по данным СМИ, попал Измаил. Из-за атаки поврежден элеватор, на промышленных и портовых объектах произошли возгорания. По состоянию на 5:30 утра о пострадавших неизвестно. "РБК-Украина" опубликовал фото последствий удара по Измаилу.

В Киевской области, по данным полиции, во время ночной атаки произошел пожар в частном доме. Пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.

В Сумской области, как сообщает местная администрация, также сбили дрон "Шахед". О пострадавших или погибших не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, заявил, что самые существенные повреждения на юге Украины. "Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы — это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", — заявил Зеленский.