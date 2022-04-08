Войска РФ ударили ракетами по вокзалу в Краматорске, погибли десятки человек

По железнодорожному вокзалу в Краматорске (Донецкая область, Украина) в пятницу, 8 апреля, войска РФ нанесли удар двумя ракетами.

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Об этом заявил глава украинской железнодорожной компании "Укрзализныца" Александр Камышин. Позже губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что по ЖД-вокзалу Краматорска ударили кассетными "Искандерами". Кириленко сообщил о десятках погибших и раненных. На вокзале находились тысячи человек, которые собирались эвакуироваться.

В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых, сообщил Камышин.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", — написал он. Позже днем число жертв в Краматорске выросло до 39. Среди них четверо детей, свидетельствуют данные Службы безопасности Украины. Служба безопасности возбудила уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко говорит: "Много тяжелых [пациентов], без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно". По его словам, на вокзале находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

Как написал в Facebook советник президента Украины Алексей Арестович, удар по вокзалу был совершен ракетой "Искандер". "Таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле - слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары", - отметил Арестович. По его словам, российская армия "прекрасно видела, что била по гражданским, раннее утро, что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по вокзалу Краматорска удар был совершен "Точкой-У". "Российские изверги не оставляют своих методов. Будучи не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", - написал президент Украины.

В минобороны РФ заявили, что российская армия непричастна к атаке в Краматорске.

Ракеты "Точка-У" использует и российская, и украинская армия.

Еще шестого марта команда расследователей Conflict Intelligence Team указывала на то, что ракета "Точка-У" продолжает оставаться на вооружении в российской армии - несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные "Искандеры".

В частности расследователи замечали эти ракеты после 24 февраля на территории Беларуси, где находились российские войска, корпус ракеты был сфотографирован в Мариуполе и Черниговской области.

Росія обстріляла вокзал Краматорська — більше 30 осіб загинули та понад 100 поранені pic.twitter.com/AGs9VZILee — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2022

Тем временем в так называемом "штабе обороны ДНР" заявляют, что ракетный удар по Краматорском жд-вокзалу нанесли якобы украинские войска Точкой-У.

В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Напомним, 5 апреля в Краматорске войска РФ нанесли авиаудары по железной дороге. После этого поезда "Укрзализныци" приостановили движение. Однако позже сообщение удалось восстановить. Также отметим, что ранее жителей подконтрольной части Донбасса призвали эвакуироваться.



Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto

Вокзал в Краматорске за день до обстрела

