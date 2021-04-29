Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

По его словам, региональные отделения будут отпущены в «свободное плавание» и будут самостоятельными организации. Ранее деятельность штабов приостановила прокуратура, которая потребовала признать организации экстремистскими.

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Соратник Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в YouTube обращение, в котором отреагировал на решение прокуратуры приостановить действие сети региональных штабов.

"Этот удар оказался смертельным. Сохранение сети в нынешнем виде невозможно. Оно немедленно повлечет за собой статью об экстремизме и уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, сотрудничает с ними. Не поможет никакой ребрендинг. Увы, это эксперты из Следственного комитета будут решать, новая это организация или нет. Работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — сказал Волков, который до сегодняшнего дня был их руководителем.

Леонид Волков отметил, что на построение сети региональных штабов было потрачено четыре года. Он напомнил, что изначально штабы создавались для участия в президентской избирательной кампании, а затем занялись в том числе и местной повесткой.

По его словам, все эти годы прошли не зря, а в штабах выросли региональные политики. "Мы их отпускаем в свободное плавание. Некоторые штабы закроются, но большинство продолжат работу как независимые общественно-политические движения во главе с сильными лидерами", — сказал Волков. Он заверил, что финансировать их не будут, но при этом выразил уверенность, что такие организации и сами справятся со своими задачами. "Сильнейшие выживут и станут еще сильней", — сказал Волков.

26 апреля деятельность общественного движения "Штабы Навального" была приостановлена прокуратурой. В документе, который опубликовал директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов, говорится, что в результате проверки прокуратура пришла к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура просит до судебного решения о запрете работы организации в России.

В Москве 26 апреля начался судебный процесс по иску прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признан иностранным агентом) экстремистскими организациями. Обвинение потребовало приостановить деятельность обеих организаций на время процесса. Суд 27 апреля наложил ограничения на работу ФБК и ФЗПГ.

Об иске в суд прокуратура Москвы сообщила 16 апреля. В ведомстве заявили, что после проверки указанных организаций там пришли к выводу, что "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". В надзорном ведомстве тогда заявили, что ФБК, "Штабы Навального" и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.