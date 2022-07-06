Волна "летнего ковида" охватила Европу

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией снова зафиксирован во Франции. По данным минздрава, он составляет последнее время 200 тысяч в день. Похожий тренд "летнего ковида" отмечают власти во всех европейских странах, подчеркивая, что штамм Омикрон отличается высокой контагиозностью. Это грозит европейцам испортить летний отдых и запланированные путешествия, сообщает телеканал Euronews.

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В аптеках Франции не справляются с потоком желающих сделать тест. Город буквально накрыла волна Covid-19, ставшая седьмой по счету со штаммом Омикрон в главной роли.

"На этой неделе мы наблюдаем рост числа тестов и количества положительных результатов. Сегодня, например, мы сделали 30, это в разы больше, чем раньше. И у половины пациентов обнаружен Covid-19. Так что да, мы можем говорить о резком росте заражений", — говорит фармацевт из аптеки в Лионе Эрван Грео.

Французские власти снова напоминают о важности ношения масок, особенно в местах скопления народа и общественном транспорте.

В Германии тоже бьют тревогу. Число заражений по результатам тестов выросло до 150 тысяч в день. Это немного ниже показателей, зафиксированных в Великобритании — 154 с половиной тысячи. В Италии сообщают о 132 с небольшим тысячах новых случаев.