Волна отставок чиновников в Украине: крестовый поход против коррупции или политический жест Зеленского?

В последние два дня стало известно о череде громких отставок в украинских структурах: в офисе президента, министерстве обороны, генеральной прокуратуре и среди глав регионов. Свои посты покинули замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, а также главы сразу нескольких украинских регионов.

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Многие связали череду увольнений с заявлением Владимира Зеленского из его воскресного телеобращения.

Как раз в этот день правительство на своем экстренном заседании уволило накануне задержанного за взяточничество первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Президент, комментируя этот инцидент, обратился к чувствам своей аудитории.

"Конечно, — сказал Зеленский, — сейчас основное внимание — это вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не означает, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе — как на центральном уровне, так и в регионах. И эта неделя будет временем соответствующих решений. Эти решения уже подготовлены. Не хочу их анонсировать, но все будет справедливо".

Слова Зеленского прозвучали на фоне еще одного громкого скандала: журналисты обвинили министерство обороны в закупке продуктов для армии по ценам, завышенным в разы. Это расследование получило массивный резонанс в украинском обществе и, в частности, в армии — а также, можно предположить, среди западных партнеров Киева, на помощи которых сейчас держится не просто обеспечение украинской армии, но и бюджет Украины вообще. Неудивительно, что президент Зеленский был вынужден перейти в контратаку.

По крайней мере, на словах.

Владимира Зеленского вообще довольно часто обвиняли в недооценке проблемы коррупции во время войны. Из его публичной риторики все эти месяцы следовало, что главное — победить на фронте, а проблемы типа коррупции внутри страны — не ко времени.

В мае прошлого года на встрече со студентами президент изъяснился на эту тему так: "Некоторые вещи — они лишние. Как будто ребенку оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то мелочах".

В ноябре, в обращении к организованному Bloomberg экономическому форуму он зашел еще дальше: "[В Украине] коррупции сейчас нет, потому что мы все едины. Много коррупционеров уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где они пребывают".

Антикоррупционные активисты, журналисты-расследователи и представители западных посольств от этих слов хватались за голову. Теперь обстоятельства изменились, и проблема коррупции таки упала на голову Зеленскому. И полетели головы.

Только за вторник своих кресел лишились четверо заместителей министров, пятеро губернаторов, замгенпрокурора и замглавы офиса президента, ответственный за региональную политику и инфраструктурные проекты — некогда ближайший соратник Зеленского Кирилл Тимошенко.

С одной стороны, это впечатляет. С другой, трезво глядя на вещи, на выходе мы имеем отставку ряда политических фигур второго и третьего эшелонов. Более того, совершенно нет уверенности, что все эти отставки связаны с объявленным Зеленским началом крестового похода против коррупции и злоупотреблений.

Так, политолог Владимир Фесенко говорит, что часть этих кадровых решений готовилась довольно давно, и сейчас просто решили реализовать их все пакетом.

В конце концов, доброй украинской традицией уже давно стало громко увольнять проштрафившегося чиновника, тихо спуская на тормозах его уголовное преследование.

Не случится ли так и в этот раз?

Ответы на все вопросы, вызванные сегодняшними увольнениями, думается, появятся в ближайшие дни. Их нужно будет искать в новых речах президента, в новых указах об отставках, в сводках о работе правоохранительных органов.

А также в цифрах поддержки Киева западными партнерами: ведь мало кто из них горит желанием передавать деньги в страну, в которой загодя выстроилась очередь из желающих их украсть.