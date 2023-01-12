Волонтеры сообщают о смерти нелегального мигранта на территории Литвы

В августе в Вильнюсском районе было обнаружено тело мужчины. Похоже, что это было тело нелегального мигранта, который пришел в Литву из Беларуси. Об этом сообщают волонтеры организации Sienos grupė. Смерть мужчины расследует прокуратура, пишет литовский Delfi.

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В полицейских сводках о найденном в Вильнюсском районе, около деревни Кунишке, в реке Нерис, теле мужчины сообщалось 21 августа, 2022 года. "Обнаружено тело мужчины в стадии разложения, личность и возраст не установлены. Ведется расследование", — сказано в криминальной сводке. По данным пожарных-спасателей, тело находилось в 5 м от берега. Тело в водосрослях заметил человек, который с другого берега с помощью бинокля наблюдал за природой, писал портал lrytas.lt.

"Личность покойного пока не установлена, в карманах одежды у него ничего не было, никаких документов не было. Пока сложно что-то сказать и о возрасте человека, тело сильно разбухло, значит немало времени находилось в воде", — писал летом портал.

Sienos Grupė в фейсбуке сообщает, что они с сентября поддерживают контакт с женщиной, муж которой летом пытался пробраться из Беларуси в Литву, но потом связь с ним оборвалась. В минувшую среду женщина сообщила волонтерам Sienos Grupė, что ее уведомили — тело ее мужа находится в одном из вильнюсских моргов.

Волонтеры узнали, что тело обнаружили в воде, около границы Литвы, в августе. Анализ ДНК подтвердил личность пропавшего.

"То, чего мы боялись, стало правдой. Это будет первая подтвержденная смерть нелегального мигранта на территории Литвы. В мыслях мы с семьей погибшего. Сейчас жена покойного наконец-то знает, где он, намерена проститься с ним", — сказано в социальной сети.

"Сколько еще в литовских моргах неопознанных тел? Зачем литовские ведомства скрывают такие факты?", — задают вопрос представители Sienos Grupė.

В среду Delfi.lt пытался получить подтверждение этой информации, но тщетно. Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сообщила, что ведется расследование, его контролирует прокурор Ирина Курило. Прокурор сначала сказала, что не может говорить, потом на звонки не отвечала. Представитель прокуратуры Гинтаре Шаткаускене-Виткаускайте в четверг информировала, что умерший — гражданин Шри-Ланки.

"В ходе расследования удалось выяснить личность человека, тело которого было обнаружено в реке Нерис: это 32-летний гражданин Шри-Ланки, последнее место жительства этого человека — Великобритания. Согласно расследованию, причина смерти ненасильственная", — сказала она. СОГГ информацией об этом происшествии не располагает.

Если информация волонтеров подтвердиться, то это будет первый подобный официально подтвержденный случай в Литве. Правда, несчастные случаи бывали, например, в декабре представитель СОГГ Римантас Петраускас подтвердил, что троим нелегалам пришлось ампутировать обмороженные конечности.

"Еще нескольким пришлось ампутировать пальцы ног. Всего у нас 9 нелегалов, которым провели ампутацию конечностей или их частей. Эти случаи фиксировались с середины октября по 20 ноября. Видимо, сами иностранцы недооценили погодные условия, это и привело к печальным последствиям", — сказал он.

Были и случаи смерти нелегалов на границе. Например, польский журнал Wprost 31 декабря писал, что в Сувалках расследуют обстоятельства смерти 12 человек на границе с Беларусью. Вероятно, все они скончались от переохлаждения. Никто не знает, сколько мигрантов скончалось в Беларуси.