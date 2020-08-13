Вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске, внутри находятся несколько сотрудников, сообщает ТАСС.

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"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", — сказал собеседник агентства.

"Яндекс" подтвердил случившиеся, но развернутых комментариев пока не дает, потому что выясняет детали.

"Белорусское радио" сообщает, что обыск проходит также в офисе Uber.

"Яндекс" и Uber в Минске являются частью одной корпорации.

Источник РИА "Новости" уточнил, что неизвестные пришли в водительский хаб "Яндекс.Такси" и в отделы разработки и сервисов. С сотрудниками в офисе связи нет. О своих целях вооруженные люди не говорят.

С вечера 9 августа в городах Беларуси проходят массовые акции протеста и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Задержано более семи тысяч человек.