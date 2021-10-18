Вооруженные мигранты пытались сбежать из Литвы: побег закончился в кювете
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

15 октября было начато расследование по факту незаконной перевозки двоих несовершеннолетних нелегальных мигрантов через границу, а также по факту хранения наркотических веществ и оружия с патронами.

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По данным ГКП Каунасского округа, в пятницу, в Йонавском районе, недалеко от Гайжюнского полигона, на лесной дороге обнаружили автомобиль Škoda Oсtavia с чешскими номерами. В автомобиле были двое мужчин и два подростка, все они — граждане других стран.

Подозревают, что двое граждан Индии, у которых есть временный вид на жительство в Чехии, везли 17-летних граждан Афганистана и Ирака, которые нелегально пришли в Литву из Беларуси.

Несовершеннолетние были помещены в лагерь для беженцев в Рукле, откуда незаконно сбежали. В автомобиле полиция обнаружила емкость с, как подозревают, наркотиками. Под одним из сидений полиция нашла небольшую коробку с пистолетом и патронами.

Граждане Индии были задержаны на два месяца, несовершеннолетних вернули в Руклу. Полиция проводит расследование по факту незаконной перевозки двоих несовершеннолетних нелегальных мигрантов через границу, а также по факту хранения наркотических веществ и оружия с патронами.

Всего с 1 июня 2021 года за незаконный провоз нелегалов через границу Литвы были осуждены 14 человек. Один из них приговорен к 1,5 годам лишения свободы, другим назначены разные штрафы: от 5100 до 15 000 евро, пятерым назначен арест — на 39-90 суток.

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