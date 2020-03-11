Вооруженные силы Эстонии опровергают слухи о коронавирусе в армии

Во вторник в Эстонии начали распространяться слухи о том, что пехотный батальон Виру, базирующийся в Йыхви, помещен на карантин. Но силы обороны Эстонии опровергли слухи о коронавирусе в армии.

Пресс-секретарь первой пехотной бригады Марина Лощина подтвердила, что нет причин для паники, это только четыре заболевших солдата, пишет Virumaa Teataja.

"В настоящее время в Вируском пехотном батальоне у четырех солдат есть симптомы, общие для простудных заболеваний: кашель, насморк и небольшая температура, — сказала Марина Лощина. — Они изолированы от других призывников, чтобы дать им возможность спокойно выздоравливать. Это обычная практика, когда мы отделяем больных от здоровых. Солдаты находятся под наблюдением медиков".

Коронавирус также не был подтвержден и в Ида-Вируской центральной больнице.