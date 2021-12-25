Вооруженный мужчина попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где была Елизавета II

Британская полиция арестовала 19-летнего вооруженного мужчину, который попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречает Рождество. Он был задержан сразу после того, как проник на охраняемую территорию.

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По данным полиции, человек был вооружен, однако какое именно оружие у него обнаружили, пока не сообщается. Он не успел проникнуть в какие-либо здания.

"По нашим данным, какой-либо дальнейшей угрозы населению в настоящее время нет", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Полиция пока не дает сведений о возможных мотивах нападавшего.