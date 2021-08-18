Восьмилетняя девочка, сдавшая ЕГЭ, не поступила на бюджет в МГУ
Foto: msu.ru

Восьмилетняя москвичка Алиса, которая не училась в школе, но тем не менее сдала в восемь лет единый государственый экзамен, не поступила на бюджетное место в МГУ, то есть не сможет там обучаться бесплатно в этом году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Имя девочки отсутствует в приказе о зачислении, опубликованном на сайте центральной приемной комиссии вуза.

Алиса поступала на факультет психологии МГУ. Внутренний вступительный экзамен по биологии он сдала на 48 баллов из 100, сообщал у себя в блоге ее отец Евгений Тепляков.

В семье Тепляковых семеро детей, Алиса — старшая. Родители не отдавали детей в школу и занимаются их обучением сами. Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ и подала документы в университет. Ее семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ — экзамен, который сдают после 9-го класса.

В пять лет Алиса знала программу 5-го класса, рассказывал "Комсомольской правде" ее отец.

"Не бойтесь идти "вперед", ребенка нельзя лишить детства понятием треугольника. И, если программа "школа России" считает, что числа больше 100 ребенок осилит только к четвертому классу, то есть, после десяти с половиной лет, то нам это кажется полнейшей ахинеей. То же касается и таблицы умножения, изучаемой в третьем классе, то есть, к десятилетнему возрасту", — объяснял Тепляков у себя в блоге.

На психфаке МГУ в июле заявили, что примут девочку, если она успешно сдаст вступительный экзамен. Ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что если девочку зачислят, то ей могут выделить педагога-психолога, который помог бы ребенку комфортно учиться.

СМИ писали, что семья Тепляковых живет в однокомнатной квартире на окраине Москвы. Большой текст о них 24 июля выпустило издание "Правмир".

Из разговора супругов с журналистами следовало, что оба не работают — Наталья Теплякова находится в отпуске по уходу за детьми, а Евгений Тепляков получает зарплату как воспитатель семейного детского сада — это форма дошкольного образования для детей из многодетных семей.

Многие читатели указывали на то, что считают такой подход к образованию детей неадекватным. Позже главный редактор издания Анна Данилова сообщила, что семья Тепляковых пожаловалась на нее в полицию из-за разглашения данных их дочери.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

9

Source

BBC News Русская служба

Tags

Россия Родители
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова