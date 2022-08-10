Восстановлен транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба"

Восстановлена подача российской нефти в Европу через южную ветку нефтепровода "Дружба". "По нефтепроводу "Дружба" вновь поступает нефть в Словакию, снабжение Венгрии возобновится, по всей видимости, уже завтра", — сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft 10 августа.

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По словам представителя, Slovnaft и венгерский материнский концерн MOL предложили оплатить сборы на транзит российской нефти через территорию Украины, и это предложение было принято как украинской, так и российской сторонами. Концерн MOL сообщил об оплате транзита сбора за август.

Срыв оплаты из-за западных санкций

Российский оператор "Транснефть" накануне сообщила, что транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" был прекращен еще 4 августа, поскольку России не удалось оплатить соответствующий сбор из-за западных санкций, введенных на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.

Нефтепровод "Дружба" проходит от Самары до территории Беларуси, где разделяется на две ветки. Северная идет через Польшу, Германию, Латвию и Литву. По южной — нефть через Украину поступает в Чехию, Словакию и Венгрию. 4 августа "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке "Дружбы".

Евросоюз в конце мая одобрил частичное эмбарго на импорт российской нефти. При этом для поставок нефти по южной ветке "Дружбы" в Венгрию, Чехию и Словакию было сделано исключение.