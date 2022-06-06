ВОЗ: 780 случаев обезьяньей оспы выявлено за пределами Западной и Центральной Африки

Заболевшие есть в Европе, Америке, Австралии и на Ближнем Востоке. Организация подчеркивает, что фактически случаев может быть больше, но считает связанную с оспой обезьян угрозу "умеренной".

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян за пределами африканских стран, где это заболевание обычно распространено.

С 13 мая по 2 июня случаи заражения были зафиксированы в 27 странах Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Австралии. Больше всего заболевших зарегистрировано в Великобритании (207), Испании (156), Португалии (138), Канаде (58) и Германии (57). Значительную часть заразившихся, по данным, ВОЗ составляют мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами.

Первые сообщения о распространении обезьяньей оспы за пределами Западной и Центральной Африки пришли из Великобритании 6 мая. Количество заболевших с тех пор растет: в конце мая ВОЗ отчитывалась о 257 случаях в 23 странах.

ВОЗ в своем отчете предполагает, что "фактическое число случаев, вероятно, занижено" из-за проблем с диагностикой заболевания, ранее почти неизвестного за пределами Африки. Тем не менее, организация оценивает связанные с обезьяньей оспой риски для глобального общественного здравоохранения как "умеренные".

В Латвии первые два случая заражения обезьяньей оспой выявили 3 июня.