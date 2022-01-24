ВОЗ: человечество может положить конец пандемии в 2022 году, но риск появления новых штаммов очень высок

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия Covid-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, передает РИА "Новости".

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"Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить Covid-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне", — сказал он.

Он отметил, что сейчас мир находится в "острой фазе" пандемии, но у человечества есть все инструменты, чтобы положить ей конец, однако их надо использовать "справедливо и разумно".

"Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению", — сказал он.

Ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что "омикрон" может положить конец пандемии в Европе. По его словам, какое-то время после резкого роста случаев этого штамма в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

Глава ВОЗ не исключил такого сценария, но предложил не забегать далеко вперед. "Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию", — предупредил эксперт.

По его словам, потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов коронавируса остается крайне высоким.

При этом Гебрейесус отметил, что темпы вакцинации в мире по-прежнему далеки от идеальных. По словам главы ВОЗ, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать и 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.