ВОЗ: число смертей от Covid-19 в Европе превысило два миллиона

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в продолжительном эпицентре пандемии в Европе число скончавшихся от Covid-19 людей превысило отметку в два миллиона.

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"Мы достигли внушающей тревогу вехи. Число подтвержденных смертей от Covid-19 в странах европейского региона ВОЗ превысило отметку в два миллиона человек", — сообщила ВОЗ.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны и региона, в том числе ряд стран и регионов Центральной Азии.

По данным организации, из зарегистрированных в регионе 218 225 294 случаев смертельный исход имели 2 002 058.

В США, сильнее всего пострадавшей от коронавируса стране мира, скончалось более миллиона человек.

В то же время число новых случаев в Европе снижается. За последние семь дней число новых случаев коронавируса сократилось на 26%, а число новых смертей — на 24%.

Более чем через два года после принятия первых ограничений большинство европейских стран приступило к их смягчению.