ВОЗ допустила наличие нескольких "нулевых пациентов" с Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что первых заразившихся коронавирусом было несколько. ВОЗ намерена выяснить, каким образом вирус передался от человека животному, пишет портал Forbes.ru.

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Первыми заболевшими Covid-19 в мире могли быть сразу несколько человек, заразившиеся коронавирусом от разных носителей. Об этом заявил на брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

"Может быть больше, чем единственный "нулевой" случай. Это может быть человек, но это может быть еще и животное", — сказал (здесь и далее — цитаты по ТАСС) представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, у коронавируса не исключается наличие "промежуточного хозяина". Райан сообщил, что важно установить, как коронавирус "прорвал барьер" между человеком и животным. Если вирус может распространяться среди зверей, то это приведет к приросту заболевших среди людей. "Совсем недавно мы уже наблюдали такую проблему, когда вирус начал передаваться от норок к человеку", — сказал Райан. "Если вирус присутствует среди животных, то мы можем столкнуться с дальнейшими заражениями", — добавил он.

"Практика показывает, что всегда есть первый случай. Эти поиски необходимо начать в китайском городе Ухань и уже потом действовать в соответствии с ситуацией", — отметил эксперт. Он добавил, что сейчас ВОЗ готовит к отправке в Ухань международную группу экспертов. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", — сказал Райан.

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 началась из китайского города Ухань в декабре 2019 года. По одной из версий, которую ранее изложил американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, первый человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, работал в одной из лабораторий китайского Уханя. Ему инфекция передалась от летучих мышей. ВОЗ и власти Китая неоднократно заявляли, что коронавирус SARS-CoV-2 не имеет признаков искусственного происхождения. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 58 млн.

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