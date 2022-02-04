ВОЗ: Европа получила шанс взять пандемию под контроль
Foto: Pixabay.com

У Европы появился уникальный шанс взять под контроль распространение пандемии в условиях рекордного роста заболеваемости. Так считает директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает телеканал Euronews.

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По cловам Клюге, этому способствует наступление весны, а также высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета:

"Мы оказались в ситуации, с которой еще не не сталкивались за время нынешней пандемии. Появилась возможности для длительной передышки, есть надежда на гораздо более высокий уровень защиты населения от новой волны распространения инфекции, даже если появится еще более вирулентный штамм.

Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "перемирие", которое могло бы принести нам прочный мир, при условии, что мы будем укреплять и поддерживать иммунитет, продолжая вакцинацию и распространение бустерных доз".

По данным ВОЗ, за прошлую неделю в Европе зарегистрированы 12 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. При этом число госпитализированных растет медленнее, а показатели смертности стабилизируются.

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