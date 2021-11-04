ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский регион стал "эпицентром" мировой пандемии, а этой зимой он переживет смерть еще половины миллиона человек, заявил глава Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом пишет POLITICO.

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На прошлой неделе в Европе и Центральной Азии было зарегистрировано 1,8 миллиона новых случаев Covid-19 — это 59% от общего количества случаев в мире, указал Клюге. По его словам, в регионе также зафиксировано 24 000 смертей от коронавируса, что составляет 48% от общего количества смертей в связи с этой инфекцией.

Кумулятивно в целом за все время зарегистрировано больше случаев в Европейском регионе — 78 миллионов. Это больше, чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Западной части Тихого океана и Африке вместе взятых.

За одну неделю количество госпитализаций в регионе увеличилось более чем вдвое.

"Если мы останемся на этой траектории, к 1 февраля следующего года мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от Covid-19 в Европе и Центральной Азии", — предупредил Клюге.

По прогнозам ВОЗ, этой зимой системы здравоохранения в 43 странах региона столкнутся с "высоким или экстремальным стрессом".

Клюге указал на низкий охват вакцинацией и ослабление эпидемиологических мер, несмотря на резкое увеличение числа случаев коронавируса и смертности.

По его словам, только 47% жителей в регионе были полностью вакцинированы, а самый низкий охват населения вакцинацией наблюдается в странах Балтии, Балканских странах, а также в Центральной и Восточной Европе.

Он призвал страны усилить вакцинацию, в том числе предоставить третьи дозы для людей в группах риска и жителей с ослабленным иммунитетом.

Но вакцины работают лучше всего в сочетании с "проверенными" мерами, добавил Клюге.

"Профилактические меры не лишают людей свободы; они обеспечивают ее", — сказал представитель ВОЗ, добавив, что это лучший способ избежать локдауна.

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Коронавирус пандемия Covid-19 Европа
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