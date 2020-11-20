ВОЗ: Европу ждут трудные шесть месяцев коронавирусного кризиса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европу ждут шесть трудных месяцев борьбы с коронавирусом, но новых локдаунов можно избежать, если соблюдать ограничения, установленные правительствами государств, и следовать советам эпидемиологов, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает Би-би-си.

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"Европа вновь оказалась в эпицентре пандемии вместе с США", — сказал Клюге на пресс-конференции в Копенгагене, добавив, что последние данные показали, что каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек.

Представитель ВОЗ отметил, что системы здравоохранения в некоторых странах Европы, где за последнюю неделю от коронавируса скончались 29 тысяч человек, серьезно перегружены, но новых локдаунов все еще можно избежать, если ответственно подходить к соблюдению всех ограничений и мер предосторожности.

"Я ни в коем случае не хочу сказать, что ношение масок — это панацея, эту меру нужно внедрять в комбинации с другими. Однако если маски будут использовать 95% людей, локдауны не потребуются", — заверил Клюге.

По словам директора, мир добился значительного прогресса в борьбе с коронавирусом, но до полной победы над болезнью еще далеко. "Есть свет в конце тоннеля, но впереди шесть трудных месяцев", — предупредил Клюге, добавив, что даже после появления вакцин людям придется соблюдать социальную дистанцию и другие ограничения, поскольку вакцины будут поставляться в страны в ограниченном количестве и не решат всех проблем сразу.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 57,3 млн человек во всем мире, свыше 1,36 млн скончались, выздоровели 39,8 млн пациентов.

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