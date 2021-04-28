ВОЗ: индийский вариант Covid-19 обнаружен в 17 странах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Мутация коронавируса B.1.617, которая была впервые выявлена в Индии, обнаружена уже в 17 странах мира, сообщается 27 апреля в еженедельном эпидемиологическом отчете ВОЗ о пандемии коронавируса.

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Чаще всего B.1.617 встречается в Индии, Великобритании, США и Сингапуре.

По данным ВОЗ, промежуточные результаты исследований показывают, что эта мутация распространяется быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2, циркулирующие в Индии.

Как отмечают эксперты ВОЗ, стремительному распространению вируса в Индии способствуют и другие факторы, такие как массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил. За прошедшие сутки в Индии вирусом заразились более 350 тысяч человек.

Согласно документу, специалисты ВОЗ опасаются, что распространение "индийской" версии Covid-19 может способствовать всплеску случаев заболевания коронавирусом в мире.

По данным национального министерства здравоохранения, число жертв, связанных с пандемией коронавируса, превысило 200 тысяч человек, однако эксперты полагают, что на самом деле этот показатель гораздо выше. Последние шесть дней в стране вирусом SARS-CoV-2 ежесуточно заражаются более 300 тысяч человек. Общее количество зараженных в стране приближается к 18 млн.

Структуры здравоохранения страны работают на пределе возможностей, в клиниках не хватает кислородных аппаратов, больничных коек, антивирусных препаратов. Сообщается, что многие из них отправляют людей, обратившихся за помощью, обратно домой и те в итоге умирают.

Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы проводить усопших в последний путь, в крематориях не успевают сжигать тела умерших, люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус Индия
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