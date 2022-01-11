ВОЗ: к марту омикроном заразятся более половины европейцев
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Более половины населения Европы может заразиться вариантом коронавируса "омикрон" уже к марту, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На пресс-конференции в Копенгагене в режиме онлайн во вторник, 11 января, региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клуге (Hans Kluge) сослался на высокие темпы прироста случаев заражения коронавирусом за последние недели.

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По его словам, в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировано более 7 млн новых инфицированных, причем этот показатель за две недели более чем удвоился. "При таком ритме Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что в ближайшие 6-8 недель омикроном заразятся более 50 процентов населения региона", — заявил далее Клуге, сославшись на подсчеты исследовательского института в Вашингтонском университете.

В мире коронавирусом заразились более 311 млн человек

Европейское региональное отделение ВОЗ отвечает за 53 страны Европы и Центральной Азии.

По данным портала Worldometer, публикующего актуальную статистику заражений коронавирусом в мире, с начала пандемии на планете было зафиксировано более 311 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2. Более 5,5 млн человек по всему миру скончались с подтвержденным диагнозом Covid-19. В последние недели все больше стран сообщают, что омикрон-мутация стала на их территории наиболее распространенной.

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