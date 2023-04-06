ВОЗ критикует Китай за помехи в расследовании истоков ковида

Через три года после начала пандемии COVID-19 Китай все еще не предоставил данные вирусных проб в Ухане. В ВОЗ назвали поведение властей КНР непростительным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в необычно резкой форме призвала власти Китая к сотрудничеству в расследовании источников возникновения коронавируса SARS-CoV-2. Главный эксперт ВОЗ по возбудителю COVID-19 Мария ван Керкхове в комментарии, обнародованном в авторитетном американском научном журнале Science в четверг, 6 апреля, отметила, что китайские ученые уже три года не сообщают данных о вирусных пробах с рынка в городе Ухань, на котором предположительно возникла вспышка инфекции.

Эпидемиолог ВОЗ назвала поведение властей КНР непростительным. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения лишь в середине марта узнала о некоторой генетической информации из Уханя после того, как та ненадолго попала в международный банк данных. Эта информация, отметила эксперт ВОЗ, свидетельствует о важной роли уханьского рынка в распространении коронавируса на начальном этапе. В то же время ВОЗ по-прежнему не располагает результатами анализа крови работников этого рынка и информацией о том, с каких ферм поступили на рынок продававшиеся там животные.

Эксперт ВОЗ призвала Китай незамедлительно сообщить релевантные данные. "Чем больше уходит времени, тем труднее будет ученым провести исследования, которые позволят предотвратить новые вспышки. Время истекает", — предупредила ван Керкхове.

Версия о лабораторном происхождении коронавируса

В начале марта директор американского ФБР Кристофер Рэй сделал заявление, вновь оживившее в США дискуссии о возможности возникновения пандемии вследствие утечки вируса из лаборатории. По словам ван Керкхове, из-за отсутствия нужной информации рабочими остаются все гипотезы о происхождении коронавируса. Она отметила, что Китай до сих пор не предоставил результаты проверки лаборатории в Ухани. Помимо этого, ВОЗ все еще не имеет доступа к сырым данным о первых случаях коронавируса в КНР.

В Китае с самого начала пандемии не утихает обеспокоенность по поводу того, что ответственность за пандемию ковида возложат на КНР. В связи с этим правительство и государственные СМИ Китая проводят масштабную кампанию дезинформации с целью продвинуть версию о том, что вирус появился не в КНР, а за ее пределами, указывает агентство dpa.

Соперничество с США и дебаты о лабораторной версии происхождения коронавируса сильно политизировали вопрос. Лишь в конце 2021 года совместной комиссии с участием экспертов ВОЗ было разрешено посетить Ухань, однако расследование так и не было продолжено. "ВОЗ вновь призывает Китай и все страны незамедлительно предоставить данные о происхождении SARS-CoV-2", — подчеркнула Мария ван Керкхове.