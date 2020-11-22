ВОЗ не исключает третьей волны коронавируса в Европе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европа может в начале 2021 года столкнуться с третьей волной пандемии коронавиурса, предостерег спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией Дэвид Набарро.

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В интервью газетам швейцарской медиакомпании CH Media, опубликованном 21 ноября, Набарро, комментируя действия властей Швейцарии в ситуации с пандемией, заявил, что страна, как и вся Европа, находилась летом "в спячке".

Следствием этого и стала вторая волна, и если сейчас не принять меры, то наступит третья волна пандемии, продолжил член Королевского колледжа врачей Лондона. Он пояснил, что власти европейских стран взяли под контроль первую волну пандемии, но не создали "необходимой инфраструктуры" для предотвращения второй волны. В настоящий момент сложилась "очень серьезная" ситуация с пандемией , предостерег Набарро.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в марте в мире коронавирусом заразились более 58,6 млн человек. Почти 1,39 млн скончались в результате заражения. В Швейцарии насчитывается свыше 290 тысяч случаев инфицирования, более 4 тысяч зараженных умерли.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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