ВОЗ: ношение масок скоро станет новой нормой
Foto: Instagram/zulays2020

Представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро предположил, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой, сообщает "Би-би-си".

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"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - заявил Набарро в интервью в программе Today в понедельник.

Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса Covid-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.

"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

Число выявленных медиками инфицированных коронавирусом в мире, к понедельнику превысило 1,85 млн человек., число жертв - 114 тыс. человек.

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Интерфакс

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Интерфакс

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