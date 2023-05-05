ВОЗ объявила об окончании пандемии Covid-19

Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением инфекции Covid-19, заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"Уже более года пандемия имеет тенденцию к снижению, иммунитет населения растет из-за вакцинации и перенесенной инфекции, смертность падает, а нагрузка на системы здравоохранения снижается. Эта тенденция позволила большинству стран вернуться к жизни, какой мы знали ее раньше", — заявил Гебрейесус.

Одновременно ВОЗ подчеркивает, что Covid-19 не перестал быть глобальной угрозой здоровью. "Этот вирус никуда не денется. Он по-прежнему убивает и продолжает меняться. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески заболеваемости и смертности", — подчеркнул генсек организации. По словам Гебрейесуса, решение ВОЗ лишь означает, что государствам "пора переходить от режима чрезвычайной ситуации к борьбе с Covid-19 наряду с другими инфекционными заболеваниями".

Во время брифинга генсек ВОЗ отметил, что организации известно о почти 7 млн смертей, вызванных коронавирусом. "Но мы знаем, что число жертв в несколько раз выше — не менее 20 миллионов", — подчеркнул Гебрейесус. Всего Covid-19 заразились как минимум 765 млн жителей планеты.