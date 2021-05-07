ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения для людей старше 18 лет. Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РБК.

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"ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против Covid-19, пекинскую вакцину Sinopharm", — заявил он.

Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Всего же организация признала шесть вакцин, в список вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca (производимые SKBio в Южной Корее и в Институте сыворотки Индии), а также Moderna.

Как уточняет Global Times, инактивированную вакцину Sinopharm одобрили в 45 странах. Препарат в ходе третьей фазы клинических исследований показал эффективность в 78,1% после введения двух доз. Среди побочных реакций были выявлены боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Согласно материалам ВОЗ, в начале мая также должны одобрить инактивированную вакцину другой китайской компании Sinovac.