ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения для людей старше 18 лет. Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против Covid-19, пекинскую вакцину Sinopharm", — заявил он.

Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Всего же организация признала шесть вакцин, в список вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca (производимые SKBio в Южной Корее и в Институте сыворотки Индии), а также Moderna.

Как уточняет Global Times, инактивированную вакцину Sinopharm одобрили в 45 странах. Препарат в ходе третьей фазы клинических исследований показал эффективность в 78,1% после введения двух доз. Среди побочных реакций были выявлены боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Согласно материалам ВОЗ, в начале мая также должны одобрить инактивированную вакцину другой китайской компании Sinovac.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Что общего между обслуживанием клиентов в переводческом бизнесе и производством продуктов?