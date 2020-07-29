ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме
Foto: AP/Scanpix/LETA

Представитель Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме заверил, что новых поводов для беспокойства нет

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Коронавирус, вызывающий заражение Covid-19, вспышка которой произошла во вьетнамском городе Дананг в конце июля, аналогичен вирусу, циркулирующему в этом месяце в других странах. Об этом говорится в ответе представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидуна Парка на запрос РБК.

Комментируя сообщения о том, что выявленный в Дананге тип вируса SARS-CoV-2 обладает большей способностью заражать людей, представитель ВОЗ заверил, что новых поводов для беспокойства нет.

"Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни", — отметил Парк.

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