ВОЗ опубликует отчет о работе экспертов в Ухане после 15 марта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Международная группа ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения провела две недели в китайском Ухане, пытаясь установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на третьей неделе марта опубликует отчет о работе команды ученых в китайском городе Ухане, пытавшихся установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в пятницу, 5 марта. До этого времени отчет будет представлен государствам - участникам организации.

Пекин одобрил миссию через год после вспышек COVID-19

Международная группа специалистов под руководством датчанина Питера Бена Эмбарека прибыла в Ухань 14 января и в течение двух недель работала в китайском городе, из которого, по некоторым данным, вирус в конце 2019 года начал распространяться среди людей. Пекин первоначально отказался допустить независимое исследование о происхождении нового вируса. Китайские власти одобрили миссию ВОЗ лишь через год после вспышек заболевания COVID-19.

В середине февраля участник команды ученых Питер Дасзак в интервью американскому изданию The New York Times сообщил, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение. По его словам, эксперты ВОЗ отклонили теорию о лабораторном происхождении вируса как "не заслуживающую дальнейшего изучения".

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен почти у 117 млн жителей планеты, около 2,6 млн больных с COVID-19 умерли, свыше 92 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений и летальных исходов приходится на США.

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